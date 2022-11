La deuxième édition du "mois de l'espace" s'étend à trois villes de Creuse

Que se passe-t-il dans notre Univers ? Voilà l'une des questions à laquelle le "mois de l'espace", organisée par la Fédération des Œuvres Laïques de Creuse, va tenter de répondre jusqu'au 1er décembre. Une deuxième édition, qui débute ce jeudi soir à La Souterraine par une conférence sur le Télescope James Webb. L'objectif derrière ce projet est de rendre la science plus accessible via la culture en fusionnant les évènements. Si la première édition avait lieu uniquement à Guéret, la deuxième s'ouvre également à Gouzon, et donc, à La Souterraine.

"L'enjeu de sites comme Micropolis ou comme le cinéma ou comme les tours. L'architecture creusois nous permet un petit peu de sortir et de nous décloisonner de chez nous pour pouvoir explorer la voûte céleste", affirme Nicolas Damien, médiateur scientifique à la fédération des Oeuvres Laïques de Creuse, et organisateur du "mois de l'espace". Il vise une fréquentation de 30 personnes par évènement, pour faire mieux que l'année dernière. Tous sont gratuits.

Un écho au lancement de la mission Artémis

Et selon Nicolas Damien cette association science-culture est la combinaison parfaite : "Il y a beaucoup d'œuvres culturelles qui sont créées autour de l'espace, c'est quelque chose de très attrayant pour les gens. Maintenant, derrière le côté attrayant pop culture, l'idée c'est de remettre un peu de concret, un peu de réel. Et donc, mêler culture sciences nous permet à la fois d'aller chercher l'imaginaire des gens, mais aussi un peu de les recentrer sur une forme de réalité. Qu'est ce que c'est, la démarche d'investigation? Qu'est ce que c'est la démarche scientifique? Aujourd'hui, on peut aller dans l'espace, Qu'est ce qu'on peut faire dans l'espace? Est ce qu'on peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière ?"

Un lancement qui fait également écho au départ de la mission Artémis vers la lune ce mercredi. "On a calé cet événement autour de cette exploration lunaire, de cette mission Artémis. et d'ailleurs nous aussi on explore la Lune et l'univers, mais à notre façon", précise Nicolas Damien.

Le programme

Deux évènements par semaine sont prévus jusqu'au 1er décembre pour cette deuxième édition du "Mois de l'espace". - Capture d'écran