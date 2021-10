La deuxième saison de la série "HPI" est tournée en ce moment dans le Nord

C'est une série à succès qui est tournée dans le Nord. HPI, 13 millions de téléspectateurs pour la première saison. Le tournage de la saison 2 a débuté ce lundi 18 octobre. Les deux premiers épisodes sont tournés dans la métropole lilloise, à Marchienne et à Dunkerque.

La région est une terre de séries, pour preuve le festival Séries Mania de Lille. Et Franck Delpech, le directeur de production de la série à succès "HPI", Haut potentiel intellectuel, diffusée sur TF1, invité de France Bleu Nord ce mardi 19 octobre le confirme.

"Il y a une diversité de décors, une proximité avec Paris, c'est pratique pour les repérages. Il y a un vivier de techniciens nordistes, qui fait que quand on vient chez vous, on a tout ce qu'il faut, des figurants, des techniciens, des comédiens." Il y a aussi l'association Pictanovo qui soutien la création audiovisuelle dans les Hauts-de-France.

Le directeur de production d'HPI explique que l'équipe a beaucoup aimé la région, lors des tournages d'épisodes. Il parait que les acteurs ont gouté les spécialités... et en redemandent."Le welsh mais aussi les gaufres du Nord, tous les bons produits qu'on aime bien."

D'ailleurs, Audrey Fleurot, le personnage principal de la série a décidé de prendre un appartement sur place, plutôt que de rester longtemps à l'hôtel pendant tout le tournage. La première saison a notamment tourné à Wattignies, où se situe la maison de l'héroïne principale. Des fans viennent même sur place pour la voir.

"On reste sur des longues périodes puisque on va tourner pratiquement jusqu'en mars 2022 dans le Nord, explique Franck Delpech. On est en immersion totale dans la culture du Nord qu'ils apprécient particulièrement."

Des besoins de figurants

Le tournage de la deuxième saison commence à peine. Deux épisodes sont lancés, mais il y en aura d'autres. "On travaille sur 8 épisodes jusqu'à mars 2022. Donc on va avoir besoin de figurants jusqu'au mois de février où on va caster les gens pour les derniers épisodes."