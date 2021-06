La discothèque La Dune à La Grande Motte rouvre à ciel ouvert cet été

A la Grande Motte , la Dune enlève le haut ! C'est la solution trouvée par les patrons de la discothèque sur la route des plages du grand travers pour accueillir à 100%, tout se fera en extérieur, plutôt à ciel ouvert, ils ont décidé d'enlever le toit de l'établissement.

"C'est sur que le jour où il y aura un orage , on ne va pas pouvoir ouvrir " Maxime Dagneaux

Une partie du toit était déjà en Rooftop, il va être complément démonté pour la saison d'été, "ça occasionne des frais pour protéger le matériel électrique et de l'entretien à cause de l'air marin et du sel, mais on évite les contraintes liées aux extractions et renouvellement d'air", explique Maxime Dagneaux, directeur marketing du groupe " bonne compagnie "qui gère La Dune. On pourra accueillir jusqu'à 1.500 personnes. Au départ , ce sera sur réservation, ce qui nous permettra de maitriser le nombre d'entrées."

Les jeunes seront ils au rendez vous ?

Pour entrer en boite, à compter du 9 juillet , il faudra le pass sanitaire ,soit un schéma vaccinal complet, soit le résultat d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 h. "mais beaucoup de jeunes ne sont pas encore vaccinés, vont -ils penser aller faire un test 48H avant ? s'interroge Maxime Dagneaux.

La Dune emploie une 50 aine de personnes en saison, une 15 aine sont des salariés en CDI qui étaient au chômage partiel depuis 15 mois, le recrutement des saisonniers à un ou deux près est terminé.

"Le premier morceau à minuit le 9 juillet va être chargé en émotion"Maxime Dagneaux