La discothèque La Mine vendue aux enchères à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Si la première vente aux enchères le mois dernier avait été un échec, cette fois, la discothèque La Mine, une des plus anciennes de Saint-Etienne, a trouvé preneurs. Fin janvier, aucune offre n'avait atteint le prix plancher de 65 000 euros. Ce mercredi après-midi, la mise à prix est fixé à 40 000 euros et une trentaines de personnes sont là, dans le sous-sol de la boite de nuit. Certains observent, d'autres lèvent la main quand le commissaire priseur lance les enchères vers 14h30.

On veut en faire un club rock

Finalement, c'est un groupe de plusieurs amis stéphanois qui propose l'enchère la plus élevée, à 60 000 euros. Les acquéreurs sont tous dans le milieu de la nuit stéphanoise et ils comptent donner un nouveau souffle au lieu. "On a un beau projet pour le faire revivre. On veut en faire un club rock, avec des concerts mais aussi un lieu de vie pour les associations, qu'elles puissent organiser des soirées en centre-ville," explique Julien, un des nouveaux propriétaires. Pour le nom, il faudra attendre encore un peu.