La discothèque le Loft dans les starting-blocks pour une possible réouverture en juillet

Luis Nabais a du mal à cacher son enthousiasme : "Waow, ça me fait une immense joie. Pour moi, pour mon personnel et pour mes clients aussi. Parce que j'ai des tas de petits jeunes qui n'attendent que ça avec les yeux qui brillent : la réouverture. Ils veulent retrouver cette ambiance de joie et de fête !" Et enthousiaste, il peut l'être : le ministre de la Santé a annoncé ce jeudi matin une probable réouverture des boîtes de nuit dès début juillet, une décision qui doit être confirmer le 21 juin.

Alors en attendant, Luis a réuni plusieurs personnes pour l'aider à ressusciter le Loft après quinze mois de fermeture. Parmi eux : Joel Serrano, DJ et ami, qui d'ailleurs, mixera pour la boîte de nuit le soir de la réouverture le 2 juillet, si réouverture il y a.

Les platines n'attendent que d'être branchées. © Radio France - Juliette Pierron

"J'ai nettoyé et réinstaller toutes les lumières, et là je m'attaque au système son. Les platines, je les branche en dernier, sinon je le sais je vais passer l'après-midi dessus !" Le DJ lui aussi n'a qu'une hâte : pouvoir à nouveau faire danser un public.

"Il risque d'y avoir des jauges, des mesures particulières, peut-être qu'il n'y aura pas de piste et que les gens seront condamnés à danser autour de leur table mais même si c'est ça, c'est quand même un début de retour à la vie."

Tout ce que je veux, c'est ouvrir. Luis Nabais, gérant de la discothèque le Loft.

Quand au gérant, il a tout envisagé pour respecter les consignes sanitaires : "on a des extracteurs d'air aux normes et un immense patio, donc niveau aération, ça devrait être bon. Pour les jauges et le pass sanitaire, on s'adaptera. Moi tout ce que je veux, c'est ouvrir."

Le Syndicat National des Discothèques et des Lieux de Loisir (SNDLL) est moins enthousiaste. Son président Patrick Malvaës exige une réouverture sans pass sanitaire. Normalement, il est exigé uniquement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, le président ne voit donc pas pourquoi les boîtes de nuit devraient s'y plier : "Le vilain petit canard, ça suffit !"