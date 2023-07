La discothèque The Vibes Club à Changé annonce sa fermeture à la fin du mois de juillet

Un an et demi après son ouverture, la discothèque The Vibes club à Changé fermera ses portes à la fin du mois de juillet. Le domaine des Mardelles vient d'être racheté. L'établissement était l'un des plus importants dans l'ouest de la France.

Clap de fin pour The Vibes club à Changé près de Laval. Une des plus grandes discothèques de l'ouest de la France fermera ses portes le samedi 22 juillet. Les responsables en ont fait l'annonce sur leurs réseaux sociaux mardi. « C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons la fermeture définitive de l'établissement » écrivent-ils. « Nous avons vendu nos locaux, l'activité de nuit cessera définitivement aux Mardelles ». Le domaine a en effet été vendu récemment à un particulier pour près de 750.000 euros. La mairie de Changé a eu son mot à dire dans ce dossier. Contactés, les gérants de The Vibes club ne veulent pas s'exprimer pour le moment. D'après nos informations, le domaine des Mardelles n'accueillera pas une nouvelle discothèque. « Une amie en pleurs » Sur Instagram, nombreux sont les internautes à confier leur tristesse de voir l'établissement fermer ses portes. Cette discothèque possédait une grande piste de danse, une salle pour de la musique « vintage » et une autre dédiée aux loisirs, comme le billard et les fléchettes. L'établissement, de plus de 2.000 mètres carrés, pouvait accueillir près de 1.400 clients. The Vibes club a ouvert en octobre 2021, à la place de La Scala. Une soirée d'adieu sera organisée au domaine des Mardelles le samedi 22 juillet.