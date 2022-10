La discothèque The Vibes Club à Changé renoue avec les années 80 et le karaoké

Ce lundi soir, The Vibes Club à Changé ouvre deux salles supplémentaires au nord de Laval. L'une est dédiée au karaoké. Chacun pourra choisir ses chansons sur un écran et sera appelé au micro pour venir chanter sur scène et s'amuser. Les paroles des chansons seront retransmises sur un écran.

ⓘ Publicité

loading

The Vibes Club propose aussi désormais une salle où passeront les musiques des années 80 et 2000. L'objectif est de diversifier la clientèle en attirant des profils un peu plus âgés. Jonathan Corvé est le patron de la discothèque. "Ici c'est un lieu qui a été fermé, il y a eu la crise sanitaire donc Les gens ont changé leurs habitudes. Et maintenant il y a Netflix, les consoles de jeux, les sites de rencontre. Donc pour faire revenir les gens chez nous, il faut vraiment être créatif__. On a une salle principale qui est quand même assez axée sur les jeunes. Et là maintenant, on a une partie pour les amateurs des années 80 et 2000. Grâce à cela, on va pouvoir cibler des gens un peu plus âgés, qui sortent un peu moins souvent, mais qui vont pouvoir apprécier le moment. Il y aura une restauration rapide. Ca permet vraiment de passer une soirée qui change d'une sortie classique en boîte de nuit" explique le patron de l'établissement.