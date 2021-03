La disparition de Bertrand Tavernier, une "perte immense pour le cinéma français" selon Philippe Claudel

C'est un monument du cinéma français qui vient de nous quitter. Bertrand Tavernier est mort ce jeudi 25 mars à l'âge de 79 ans. Il laisse derrière lui un nombre incalculable de films légendaires : Le Juge et l'Assassin, Coup de torchon, La vie et rien d'autre ou encore Capitaine Conan. Il a fait jouer des grands noms comme Philippe Noiret, Romy Schneider, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Nathalie Baye, Sabine Azéma.

Cette disparition touche profondément le réalisateur du film Il y a longtemps que je t'aime, le Lorrain Philippe Claudel : "C'est une nouvelle que j'appréhendais car je savais qu'il était malade depuis un certain temps. C'était quelqu'un de précieux pour le cinéma, les cinéphiles. Je mets quiconque au défi de trouver un seul mauvais film de Bertrand Tavernier." Plusieurs de ses films l'ont profondément marqué, inspiré, comme le Juge et l'Assassin entre autres.

Ce qui me rend triste, c'est que je ne verrai plus jamais un nouveau film de Bertrand

Philippe Claudel salue aussi les qualités humaines de Bertrand Tavernier, qu'il avait rencontré lors de plusieurs festivals : "C'était quelqu'un de très chaleureux, qui s'intéressait beaucoup au travail des autres, ce qui n'est pas très fréquent dans ce milieu. En plus, c'était quelqu'un de fascinant, qui avait une connaissance encyclopédique du cinéma. Il adorait transmettre, c'était son côté pédago-prof !" Le réalisateur se souvient que Bertrand Tavernier aimait échanger avec le public lors des rencontres, des avant-premières.

Une rencontre avec des cinéphiles vosgiens en 2019

En novembre 2019, Bertrand Tavernier était venu passer un week-end à Plombières-les-Bains, dans les Vosges, à l'invitation de l'association "Plombières Cinéma". Il avait alors présenté trois de ses films : Capitaine Conan, La Vie et Rien d'autre et Le Juge et l'Assassin. De merveilleux souvenirs pour Patrick Perret, le président de l'association : "Il avait trouvé notre salle magnifique. C'était quelqu'un d'une simplicité et d'une gentillesse extraordinaires. Il avait passé beaucoup de temps à échanger avec les membres de l'association le public. Vraiment, c'était un grand monsieur du cinéma."