La disparition de François Clavel, l'une des figures du Printemps de Bourges

François-Xavier Clavel, ancien directeur adjoint du festival du Printemps de Bourges jusqu'en 2011 est décédé ce mardi à Nice des suites d'un AVC.

Il avait été le bras droit de Daniel Colling, ancien directeur du Printemps de Bourges, de 1986 à 2011. François-Xavier Clavel, 71 ans, est décédé ce mardi matin peu avant 9h à l'hôpital de Nice où il avait été admis mi-juillet après un AVC survenu en Corse.

Il revenait de vacances avec Daniel Colling

François Xavier Clavel au Printemps de Bourges - ©capture d'écran site internet pdb.rmavre.com

François Clavel avait été hospitalisé en urgence il y a un mois alors qu'il passait ses vacances au nord d'Ajaccio en Corse avec Daniel Colling, ancien directeur du Printemps de Bourges et actuel exploitant des Zéniths de Paris, Nantes et Toulouse. "Ils se connaissaient depuis le Lycée, ils étaient tous les deux originaires de Lunéville dans l'Est de la France, ils étaient très complices", confie l'une de leurs proches.

C'était quelqu'un de très jovial"

"François était connu de beaucoup de gens à Bourges, c'était quelqu'un de très jovial, très enjoué, il avait 71 ans mais il en faisait 10 de moins (...) je me souviens de lui comme de quelqu'un qui a développé l'aspect humain sur le festival, il avait vraiment le goût des autres, il était toujours très soucieux du bien-être du personnel". Durant ces 25 années passées au Printemps de Bourges, François-Xavier Clavel s'était occupé du budget et de la gestion du personnel. Ses obsèques seront célébrées à Paris, où il vivait, en début de semaine prochaine.