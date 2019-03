La Dordogne à l'honneur dans l'émission Faut pas rêver ce lundi 18 mars

Dordogne, France

France 3 offre une place de choix au Périgord ce lundi 18 mars : l'émission Faut pas rêver se balade en Dordogne, toute la soirée à partir de 21 heures. Au programme beaucoup, de très bonne choses : de la truffe aux cèpes, en passant par l'académie du Chabrol ! Philippe Goulger, le présentateur, est guidée par l'écrivain écossais Martin Walker, installé en Périgord depuis des années.

C'est une chance pour le département et la région d'avoir deux heures consacrées au Périgord." - Alice Guyot, dont le château de Bridoire fait l'objet d'un reportage de Faut pas rêver.

Au fil de cette balade périgourdine, l'un des grands reportages s'arrête au château de Bridoire, pour dresser le portrait d'Alice Guyot. À 24 ans, elle gère les jeux et les spectacles du château avec ses parents. L'équipe de Faut pas rêver est venu tourner le reportage en juillet 2018. Une très bonne expérience pour la jeune châtelaine, même si elle commence à être habituée des émissions de télé : "C'était une première sous cet angle là, ils ont essayé de recréer mon quotidien sur une journée. On a eu aussi des Racines et des ailes, Échappées Belles, mais c'est vrai que quinze minutes consacrées à Bridoire, c'était une grande fierté pour nous." Et d'ajouter : "c'est très très important pour nous, parce que ce sont des émissions qui ont une audience très importante, qui creusent les sujets. Et puis on a eu la chance de la voir en avant-première, que cela soit Bridoire ou les autres, les reportages sont sublimes. C'est une chance pour le département et la région d'avoir deux heures consacrées au Périgord."

Pour les autres reportages, les journalistes de Faut pas rêver se sont aussi intéressées à Brantôme Police Horses, où des chevaux de la police britannique profitent de leur retraite. Ils sont aussi venus en Dordogne en pleine saison du cèpe.

