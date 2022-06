La Dordogne accueille son premier Salon du champignon en novembre prochain

La commune de Chancelade dans l'agglomération de Périgueux organise pour la première fois un week-end dédié aux champignons le 5 et 6 novembre 2022. Une exposition de 300 champignons frais et une quinzaine de stands sont prévus.

Le week-end du 5 et 6 novembre, la commune de Chancelade lance un Salon du champignon, le premier du département de la Dordogne. Organisé en partenariat avec la société mycologique de la Dordogne, il accueillera à l'espace culturel une exposition de 300 à 400 champignons frais, cueillis le matin-même. Une bonne occasion de les toucher, les sentir et de poser des questions à des professionnels. "Si vous avez trouvé un champignon et que vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez même l'apporter au Salon, des personnes pourront vous dire l'espère et sa dangerosité" ajoute Maryline Renaud, adjointe chargée de l'évènementiel à Chancelade.

Balades, cours de cuisine et conférences

L'évènement, gratuit, s'adresse à tous, novices comme mycologue averti, mais aussi aux plus gourmands. Des cours dédiés à la cuisine du champignon seront organisés sur place et au Château des Reynats, à quelques mètres de là. Des stands de dégustations seront également présents.

En tout une quinzaine d'exposants doivent participer au Salon, avec la vente de livres, de peintures, de poteries ou encore de bijoux en verre. En plus des conférences, des balades en forets et des visites des champignonnières de Chancelade sont prévues.

"Avec ce salon, nous voulons vraiment rassembler tout ce qui se fait sur et autour du champignon", conclut l'adjointe. Et ainsi, à terme, faire de ce salon "l'un des évènements emblématique de Chancelade, avec les Vendredis sous les étoiles."