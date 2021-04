La Dordogne dans un nouveau guide vert Michelin

Découvrir Périgueux en canoë-kayak, visiter les toits de la cathédrale Saint-Front... Un nouveau guide vert Michelin sort jeudi 15 avril. Sites et Cités remarquables de France veut, en deux tomes (l'un pour le nord, l'autre pour le sud), faire la promotion du tourisme local et participer à la relance économique. Plusieurs sites de Dordogne, à Périgueux, Sarlat ou encore Bergerac, sont mentionnés.

Tourisme local

"On va souvent très loin pour faire des découvertes. Mais à proximité, on a des lieux magnifiques", soutient Marylise Ortiz, directrice de "sites et cités remarquables" l'association partenaire du guide Michelin pour cette nouvelle édition et qui a donné son nom au guide. De nouvelles idées de sortie près de chez soi sont proposées. "On peut avoir des promenades plus insolites et des découvertes liées au tourisme durable autour des voies vertes, de la pratique du vélo", ajoute Marylise Ortiz.

Le guide est en vente au prix de 14,90 euros.