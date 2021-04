Du parc Jouvet à Valence, à Toulaud en passant par Montélimar, l'équipe du film "L'échappée belle" se déplace en Drôme et en Ardèche jusqu’à début mai. Ce long métrage, avec Jacques Gamblin et Zita Hanrot, est réalisée par Florence Vignon. Et il met nos deux départements à l'honneur.

CARTE - Drôme et Ardèche, stars du nouveau film avec Jacques Gamblin et Zita Hanrot

Depuis le 6 avril, un tournage se déroule en Drôme et en Ardèche. L'équipe du film "L'échappée Belle" est dans nos départements pour le nouveau long métrage de Florence Vigon, avec Jacques Gamblin et Zita Hanrot. Adapté d'un roman de Thierry Beinstingel, le film raconte l'histoire d'une jeune fille qui, pour obtenir un CDI, doit pousser un VRP en fin de parcours vers la sortie. Mais elle finira pas s'attacher à lui. Les deux départements servent de décor pour plusieurs semaines.

Un décor familier

Pour la réalisation de ce film, l'équipe va occuper plusieurs rues, mais aussi des nombreux lieux en Drôme et en Ardèche, comme des restaurants, un hôpital, une station service... Découvrez la vingtaine de lieux utilisés pour le tournage sur notre carte. Une destination découverte rapidement par la réalisatrice et scénariste lors du Festival Internationale de Valence. "Je voulais un paysage vallonné et ensoleillé et j'ai eu un désir sur Valence", raconte Florence Vignon, la réalisatrice.

En revanche, Jacques Gamblin, lui, connaît bien le secteur. "Il a tourné "L'Incroyable Histoire du facteur Cheval" (sortie en 2018 NDLR) et c'était assez drôle lors des repérages des décors les gens disaient "c'est qui les acteurs ? Et les gens se souviennent de lui ".

Trois mois de préparation

En début d'année, une femme pousse la porte de la droguerie de Julien Manissadjian dans le centre de Valence. "Ce n'était pas une cliente mais une casteuse pour le cinéma. Elle m'explique que ma boutique l’intéresse pour le tournage d'un film alors j'ai dit pourquoi pas", raconte le gérant. En quelques semaines, les visites s’enchaînent entre le régisseur, l'équipe en charge du décor et l'équipe technique.

En 14 ans, Julien Manissadjian, n'a jamais reçu une telle proposition pour sa droguerie © Radio France - Nina Valette

Après plusieurs discussions, l'équipe et le gérant s'accordent sur un contrat. Le tournage occupera le devant de la boutique ce lundi 12 mars en fin de journée pour une première scène, puis le lendemain après-midi, c'est le magasin et la cave qui serviront de décors. "Nous avons négocié le tarif de la compensation pour limiter les pertes liées à la fermeture", ajoute le gérant.

Il a également accepté de vider quelques étagères et de supprimer quelques portants afin de laisser de la place à l'équipe technique. "Il va falloir couper la clim parce qu'elle fait trop de bruit pour le tournage et les techniciens vont également changer les néons pour mettre des lumières adaptés à un tournage, avec une colorimétrie différente", raconte le Drômois.