Bourg-lès-Valence, France

La cérémonie des César se déroulera le 2 mars prochain, et la liste des nommés est tombée.

Dans la catégorie meilleur film d'animation, quatre courts-métrages sont nommés. Trois sont Drômois!

Deux films d'anciens élèves de la Poudrière, l'école de cinéma d'animation de la Cartoucherie à Bourg-les-Valence : Paul Cabon et Lucrèce Andreae. Ainsi que le réalisateur installé à Montmeyran, Benoît Chieux.

Tous les trois se connaissent bien

Le trois réalisateurs se connaissent, parce que ce monde de l'animation est petit... Mais surtout parce que l'un était le prof des autres, il y a quelques années.

Le Jardin de Minuit de Benoît Chieux - Capture d'écran

Benoît Chieux présente son court-métrage Le jardin de Minuit. Le réalisateur drômois a travaillé pendant 25 ans au studio Folimage. Il a vu l'école La Poudrière se créer à la Cartoucherie à Bourg-les-Valence et depuis il y donne des cours. Il a donc eu en classe deux de ses concurrents aux César 2018.

Paul Cabon faisait partie de la promotion 2009. Il défendra ses chances avec son film Le futur sera chauve.

Le futur sera chauve, de Paul Cabon - capture d'écran

La Valentinoise Lucrèce Andreae, elle, est sortie de La Poudrière en 2012. Son court-métrage Pépé le morse était déjà en compétition au festival de Cannes et il a remporté le prix du public au festival d'Annecy.

Pépé le morse, de Lucrèce Andreae - capture d'écran

Une fierté pour la Poudrière

La directrice de l'école d'animation de Bourg-les-Valence parle ainsi de deux représentants de la Poudrière... et demi. En incluant l'enseignant. C'est une fierté pour la Poudrière, explique Annick Teninge.

"Ce sont des films qu'ils ont fait après être sortis de l'école. L'école essaye de les préparer à ça, donc pour nous, _la meilleure chose qui arrive c'est quand ils font de bons films après l'école_. C'est très très agréable".

A noter qu'une autre ancienne élève de la Poudrière avait été présélectionnée pour ces nominations aux César : la Valentinoise Izabela Bartosik-Burkhardt pour son film A l'horizon réalisé à la Cartoucherie.

Fair play

Benoît Chieux est bon joueur. Il est ravi d'être nommé avec deux anciens de la Poudrière. Il espère même que l'un d'eux gagnera.

"C'est très émouvant. Je les connais bien, j'adore leur travail et je trouve qu'ils sont vraiment très forts. Vraiment, je leur souhaite de gagner. C'est à eux qu'ils faut donner le César, parce que c'est la génération qui arrive".

Depuis qu'il a quitté Folimage, Benoît Chieux a réalisé deux courts-métrages: Tigres à la queue leu leu et Le jardin de minuit. Tous les deux ont été nommés aux César (en 2016 et 2018).

Pour savoir qui remportera le César du meilleur court-métrage d'animation, rendez-vous le 2 mars. Face à l'école drômoise, un autre film en compétition I Want Pluto to be a Planet Again de Marie Amachoukeli et Vladimir Mavounia-Kouka.