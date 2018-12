La Duduchotèque a officiellement ouvert ses portes à Châlons-en-Champagne

L'espace dédié au dessinateur Cabu a été inauguré ce samedi par le ministre de la Culture, Franck Riester, en présence de sa veuve, Véronique Cabut, du maire de la ville, Benoist Apparu, et le directeur de Charlie Hebdo, Riss. De nombreux dessins de Cabu y sont exposés.

Châlons-en-Champagne, France

La Duduchotèque a été inaugurée samedi matin à Chalons-en-Champagne en hommage au dessinateur Cabu, originaire de Chalons, décédé en janvier 2015 dans l’attentat terroriste de Charlie-Hebdo. Une inauguration en présence de Véronique Cabut, la veuve du dessinateur, la famille du dessinateur chalonnais, mais aussi de Riss, le directeur de Charlie-Hebdo, rescapé des attentats de janvier 2015. Le Ministre de la Culture, Franck Riester, a coupé le ruban lors de cette inauguration avec également le maire de la Ville, Benoist Apparu, qui a initié et soutenu le projet.

Ce lieu rassemble de nombreux dessins de Cabu à travers une exposition permanente mais aussi des expositions à thème qui seront elles temporaires. On y voit ainsi les premiers dessins de Cabu, mais aussi sa planche en bois ou adolescent il griffonnait. Des extraits d’émission télé sont également diffusés où il parle de son attachement à Chalons, sa ville natale. La Duduchothèque accueille une première exposition temporaire intitulée "K-bu avant Cabu". Elle sera visible jusqu'au 1er avril 2019 et présente 80 œuvres sélectionnées parmi le dépôt des dessins de jeunesse qu'a fait la famille de Cabu au printemps 2018. Cet espace sera ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 18 heures et l'entrée est libre.

La planche du premier bureau de Cabu sur laquelle il griffonait ses premiers dessins, sous le regard de Riss et Véronique Cabut. © Radio France - Alexandre Audabram

Le directeur de Charlie Hebdo, Riss, observe les premiers dessins de Cabu. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Véronique Cabut avec le maire de Châlons, Benoist Apparu, devant les premiers dessins de Cabu. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Le directeur de Charlie Hebdo, Riss, regarde la télévision où est diffusé un extrait d’émission au cours de laquelle Cabu parle de Châlons-en-Champagne. © Radio France - Alexandre Audabram