La Fabrique de Pain d’épices Mulot & Petitjean rouvre ce mercredi 3 juin 2020 à Dijon

L’espace muséographique de la maison Mulot et Petitjean rouvre ses portes ce 3 juin à Dijon . Toutes les mesures ont été prises pour accueillir le public dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimales.

L’espace muséographique situé sur le site de fabrication de la célèbre entreprise dijonnaise Mulot & Petitjean ouvre à nouveau au public à compter de ce mercredi 3 juin. Cet espace situé au 6 boulevard de l’Ouest à Dijon a accueilli plus de 15 000 visiteurs en 2019.

Toute l'histoire du pain d'épice et de sa fabrication

A travers un parcours qui invite le visiteur à voyager dans le temps, on peut découvrir l’histoire du pain d’épices, de la maison Mulot et Petitjean et les secrets de fabrication d’un produit traditionnel emblématique de notre région. Le musée se compose de trois parties : l'histoire de la maison Mulot Petitjean, la présentation des différents ingrédients avec un vrai parcours sensoriel et la découverte des épices et "L'atelier", où chaque étape de la fabrication du pain d'épices est expliquée par les employés eux-mêmes.

« Nous sommes heureux de retrouver nos clients et de pouvoir à nouveau partager avec eux nos secrets de fabrication et nos valeurs. » Catherine Petitjean, Président Directeur Général

Plus de 220 ans d’histoire

Fondée en 1796, la maison Mulot & Petitjean est l’héritière d’une longue et prestigieuse histoire. En 1901, Auguste Petitjean épouse Marguerite Mulot et ainsi fusionnent deux des plus anciennes fabriques de Pain d’épices de Dijon : la Maison Boittier, créée en 1796 et reprise par Louis Mulot en 1838 et la Maison Céry, fondée en 1831 et cédée à Alfred Petitjean en 1875.

C’est en 1912 qu’Auguste Petitjean transfère la fabrication du pain d’épices du 13 place Bossuet au 6 boulevard de l’Ouest où il a fait construire une fabrique de près de 2000 m². En 1998 Catherine Petitjean, succède à son père. En 2003 une première extension de 350 m² est construite ainsi que l’installation d’une ligne à nonnettes permettant à l’entreprise de multiplier par 10 le nombre de nonnettes fabriquées, passant de 200 000 à plus de 2 millions aujourd’hui.

Une entreprise labellisée "Patrimoine vivant"

En mars 2012, la Maison Mulot & Petitjean a été labellisée ‘Entreprise du Patrimoine Vivant’. En 2016, une nouvelle extension de 1000 m² permet à l’entreprise d’envisager son développement dans les années à venir et de libérer plus de 400 m² dans la partie historique pour y installer un espace muséographique. Depuis 2016, l’entreprise s’est engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) forte avec notamment une politique de réduction des consommations d’énergie et de lutte contre le gaspillage.

Infos pratiques

Toutes les mesures ont été prises pour accueillir le public dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimales :

- Port du masque OBLIGATOIRE pour le personnel et les visiteurs

- Pas plus de 10 personnes par pièce dans le musée

- Gel hydro alcoolique à disposition

- Désinfection systématique avant et après usage des audioguides

- Et de nombreuses autres mesures que vous trouverez dans le protocole de sécurité accessible sur le site internet de l’entreprise :

Le tarif est inchangé : 8 € / adulte – 6 € pour les enfants entre 12 et 18 ans – gratuit pour les moins de 12 ans.

La visite s’effectue à l’aide d’un audioguide et dure environ 45 minutes. Il n’y a plus de dégustation possible mais un cadeau est offert à chaque visiteur.