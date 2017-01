La Fabrique Opéra construit de toute pièce La Bohème de Puccini

Le célèbre Opéra de Puccini La Bohème s'invite à Grenoble du 31 mars au 4 avril prochain. Un spectacle proposé par l'association La Fabrique Opéra pour la dixième fois. Comme chaque année, la création notamment des décors a été confiée entièrement à des jeunes d'établissements technique.

L'année dernière, c'est Rigoletto de Verdi qui était à l'honneur. Cette année, Patrick Souillot, le créateur de l'association Fabrique Opéra a visé encore plus gros. "Musicalement c'est hyper-complexe, assure le chef d'orchestre. C'est de la musique qui est composée à l'image, c'est à dire que la musique souligne exactement l'action, on ne peut pas la déconnecter de ce qui se passe sur scène". Les initiés comprendront. Pour cette édition, ce ne sont plus 200 jeunes qui ont été mis à contribution, mais 440 principalement issus des quartiers prioritaires. Ensemble, ils ont participé à la conception et à la réalisation des décors, costumes, du maquillage... tout ce qui habillera du 31 mars au 4 avril prochain les quatre représentations de La Bohème au Summum.

Les derniers fignolages de la scène tournante qui servira pour les représentations de La Bohème © Radio France - Julien Morin

Une scène tournante, trois lieux différents, des murs de 4 mètres 20 de haut !

Cette année, le décor est assez impressionnant. Pour représenter les trois lieux différents de La Bohème, une scène tournante. Des murs de 4 mètres 20 de haut ont été dressés pour faire les séparations. Une structure entièrement réalisée par les élèves en bâtiment de l'Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble, selon les plans conçus par la metteur en scène Caroline Blanpied. Plusieurs mois de travail. "On voit la structure une fois montée, on se dit que toutes nos heures de travail payent enfin, témoigne Nino, un apprenti. J'ai hâte de voir ça monté avec les décors, les lumières au Summum. On est tous très impatients."

"Si on m'avait dit un jour que je ferai un décor de théâtre, j'y aurais jamais cru", Nino, un apprenti en bâtiment de l'IMT

Le but de l'association La Fabrique Opéra, c'est la rencontre entre ces jeunes qui se forment dans des métiers manuels et le monde de la culture. "Si on m'avait dit un jour que je ferai un décor de théâtre, j'y aurais jamais cru", affirme Nino, plus habitué à concevoir des toitures par exemple. Et la motivation est réellement là, "les apprentis se sont investis à 100% là-dedans, confirme Magalie, formatrice en charpente à l'IMT. Ça leur permet de faire quelque chose de concret, c'est très enrichissant."

Un avant-goût des costumes créés par des jeunes en formation dans les métiers du stylisme © Radio France - Julien Morin

"Il y a des gens à qui on (La Fabrique Opéra) a vraiment changé la vie", Patrick Souillot, créateur de l'association

La Fabrique Opéra fête ses 10 ans cette année avec La Bohème de Puccini. Les éditions précédentes ? Don Giovanni de Mozart, Carmen de Bizet ou encore Nabucco, Aïda et Rigoletto de Verdi. Que des bons souvenirs pour Patrick Souillot, le créateur de cette association en 2007. Que retient-il de cette belle aventure ? "Ce qui me frappe ce sont des destins personnels, raconte celui qui a dirigé des orchestres partout dans le monde. Il y a des gens à qui on a vraiment changé la vie, des gens qui ont pris confiance en eux."

→ 4 dates les 31 mars, 1, 2 et 4 avril 2017 au Summum à Grenoble. Des places de 20 à 64€ en fonction du placement. 15€ pour les étudiants.