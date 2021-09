La Fabrique Opéra Val de Loire va (enfin) jouer la Traviata au Zénith d'Orléans

Depuis le début de l'aventure en 2015, le principe des créations proposées par la Fabrique Opéra Val de Loire n'a pas changé : associer des artistes professionnels et amateurs à des lycéens et des apprentis de la région qui s'occupent des costumes, des coiffures, des maquillages, des décors, de la communication, de l'accueil, afin de démocratiser la culture en général et l'opéra en particulier. Mais cette fois-ci, le spectacle qui débute ce mercredi soir au Zénith d'Orléans aura une saveur particulière.

"La Traviata" de Verdi aurait dû en effet être jouée en mars 2020. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. "L'arrêt a été brutal, car le confinement a commencé 10 jours avant la première représentation, rappelle la violoncelliste Anne-Laure Py. Et ensuite, l'attente aura duré un an et demi, et c'est très long ! Personnellement, c'est une période que je n'ai pas vécue très bien, car quand on est musicien, ne pas pouvoir jouer, c'est très très très frustrant. On était impatient de se retrouver tous ensemble."

18 longs mois d'attente qui ont permis d'affiner le spectacle

Sans compter que longtemps, un doute a plané sur la tenue même du spectacle. "On a reporté, puis reporté, et encore reporté, résume le directeur artistique Clément Joubert, si bien qu'au bout d'un moment on s'est dit : "mais on ne la fera jamais, cette Traviata !" Et d'ailleurs, on avait décidé que si on ne la jouait pas là, cet automne, on renoncerait. Et ça, cela aurait été terrifiant, pour nous bien sûr les artistes, mais aussi pour tous les jeunes qui participent, car mettre en valeur leur travail, c'est la raison d'être de la Fabrique Opéra."

60 musiciens, 72 choristes, 9 solistes, 4 acteurs, 9 danseurs, 4 artistes du cirque participent à cette "Traviata" de Verdi © Radio France - François Guéroult

Au final, ces dix-huit mois d'attente n'ont pas eu que des côtés négatifs. La mise en scène a été retravaillée, les costumes et les décors peaufinés. "On a eu aussi davantage de temps pour travailler les jeux d'acteurs, les placements, faire des choses qu'on n'a pas le temps d'habitude de faire, explique Clément Joubert. D'une certaine manière, cela a été du luxe, c'est encore plus ciselé, et on se sent encore plus à l'aise : c'est une expérience pas si mal, en définitive !"

Mais cette longue attente va surtout apporter un surcroît d'émotion aux représentations : c'est la conviction d'Annabella Madelage, l'une des 72 choristes. "On sort d'un an et demi où chacun était un peu isolé quand même, souligne la mezzo-soprano. Déjà, lors des répétitions ces derniers jours, on a senti une émotion très forte, il y avait vraiment une ambiance, une harmonie particulières. Et je me dis que ce sera aussi le cas pour de nombreux spectateurs : ce spectacle sera magnifique pour toute le monde !"

Et bientôt West Side Story !

Cette impatience est aussi perceptible chez ceux qui travaillent en coulisses, comme les élèves maquilleuses du lycée Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais. "D'autant qu'elles n'ont pas pu beaucoup s'entrainer, raconte leur professeur en arts appliqués Camille Carnevillier. Pendant toute cette longue période où le masque était obligatoire, elles ne pouvaient s'exercer que sur une petite partie du visage. Reprendre le vrai maquillage est un grand plaisir, et à cela s'ajoute bien sûr l'envie de se frotter au monde du spectacle, de voir en quelque sorte l'envers du décor."

Séance maquillage avec les élèves du lycée Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais © Radio France - François Guéroult

Cette année, 821 élèves ont contribué à ce spectacle : record battu ! "La Traviata" fera l'objet de 4 représentations : à 20h, ce mercredi 29 septembre, puis vendredi 1er et samedi 2 octobre ; à 16h, dimanche 3 octobre. La Fabrique Opéra s'attellera dans la foulée à son prochain projet : "West Side Story", qui sera joué en mars prochain.