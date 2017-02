La Fabrique Opéra veut des tentes pour Aïda

L'association qui propose depuis trois ans au Zénith d'Orléans un opéra ouvert à un large public, lance une campagne de financement participatif, pour installer des tentes à l'extérieur. Les coulisses sont trop petites pour les artistes qui montent Aïda de Verdi en mars 2017

La prochaine création de la Fabrique Opéra Val de Loire, ce sera donc Aïda de Verdi, du 17 au 19 mars prochain au Zénith d'Orléans. Après Carmen de Bizet, puis la Flûte Enchantée de Mozart, c'est à un autre monument de l'opéra que s'attaquent Clément Joubert, le directeur artistique et chef d'orchestre de la Fabrique Opéra, ses musiciens, ses chanteurs, et tous les bénévoles qui participent au projet. Car c'est le principe de la Fabrique Opéra : associer le plus grand nombre de participants, notamment près de 500 élèves d'établissements scolaires de l'agglomération d'Orléans, qui fabriquent les costumes, les décors, qui assurent la billetterie, l'accueil du public.

Sur scène, Aïda c'est beaucoup plus de monde que la Flûte Enchantée. Il y a les danseurs, les choristes, la fanfare de cuivre, et puis les élèves des lycées qui seront là pour maquiller et coiffer les artistes. Les coulisses du Zénith ne suffisent pas pour accueillir tout le monde

Mais cette année, la place risque de manquer au Zénith d'Orléans, surtout en coulisses. "Il y aura sur scène 110 choristes, 20 danseurs, 44 cuivres pour la fanfare sur scène. Plus les 150 élèves des lycées qui participent au projet, qui seront là pour maquiller, costumer et coiffer les artistes, c'est beaucoup plus de monde que pour la Flûte Enchantée" explique Clément Joubert. L'association veut donc installer des tentes, à l'arrière du Zénith, pour accueillir tout ce petit monde. Trois tentes, ce serait l'idéal, "pour que les danseuses ne marchent pas sur les pieds des musiciens, et que les clairons ne cassent pas les oreilles des choristes". Trois tentes chauffées, en plus, "parce que les instruments sont sensibles aux changements de température" ajoute Clément Joubert. Et puis mars, c'est encore l'hiver, il fait souvent froid.

3000 euros pour louer une tente, 7000 pour en louer trois

Trois tentes sachant qu'une seule coûte environ 3000 euros. La campagne de financement participatif est donc lancée jusqu'au 10 mars prochain, sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Bien sûr, c'est le principe, il y a des contreparties. Par exemple pour 100 euros de participation vous aurez droit à la baguette du chef. Pour 20 euros ce sera un mug dédicacé. L'an dernier, la même campagne avait permis de récolter 6000 euros. Record à battre.