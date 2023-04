La Fabuloserie a 40 ans : une expo à Paris, mais les œuvres emblématiques sont restées à Dicy

Sophie Bourbonnais allume la lumière. Et la magie opère. Dans la plus grande pièce du musée de Dicy, les Turbulents de son père, Alain, sont là. Ces immenses personnages, grotesques, inspirés des carnavals de villages et confectionnés avec du papier mâché, des tissus, du grillage. Ils sont tellement imposants qu'on voit à peine qu'il en manque trois, exposés à la Halle Saint-Pierre.

Le musée d'art brut parisien expose jusqu'au 25 août plusieurs centaines d'oeuvres issues de la collection d'Alain et Caroline Bourbonnais, aujourd'hui savamment gardées et exposées par leur fille.

"On a rebouché les trous pour combler le vide laissé dans la pièce", détaille Sophie Bourbonnais. "Et là, sur cette photo, vous voyez mon père [disparu en 1988], sur son canard turbulé." Un autre personnage de carnaval, avec lequel Alain montait à vélo, et faisait le tour de l'étang.

Le manège de "Petit Pierre", oeuvre emblématique de la Fabuloserie, dans le jardin du musée de Dicy. © Radio France - Thomas Giraudeau

Les Parisiens doivent venir à Dicy voir le manège

Autour de l'étang, justement, la pièce maîtresse, emblématique de la Fabuloserie, le manège de Pierre Avezard, dit "Petit Pierre" , est toujours là. Le jour de notre visite, impossible de le mettre en marche. Il le sera à partir du 1er avril, date de réouverture du musée aux touristes.

"On ne pouvait pas le déplacer à Paris, c'était impossible logistiquement", explique la maîtresse des lieux. Le manège perdrait-il aussi de sa poésie, enfermé dans un bâtiment de la capitale, aussi majestueux soit-il ? Probablement.

Le trésor d'ingéniosité du garçon vacher de Fay-aux-Loges, dans le Loiret, rejeté pour son handicap physique, et qui consacra quarante ans de sa vie à la réalisation de cette merveilleuse et bouleversante fête foraine miniature, est solidement ancré à Dicy. Tout comme la salle à manger de Giovanni Podesta, ses meubles rouges, dorées, féériques, et son manteau peint de tableaux.

"Nous avons suffisamment d'artistes phares de l'art brut [Emile Ratier, Jeanne Tripier, entre autres] et de pièces pour assurer les deux expositions", garantit Sophie Bourbonnais. Pour les habitués de la Fabuloserie , la propriétaire des lieux promet d'installer de nouveaux cartels, les panneaux d'explications des oeuvres, avec davantage d'anecdotes, et de changer les œuvres exposées. Il y en a au moins plusieurs centaines dans la réserve.