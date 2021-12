La facture s'alourdit pour le chantier du musée d'art et d'archéologie de Guéret

Les travaux d'extension du musée de la Sénatorerie de Guéret vont coûter encore plus cher que prévu. La facture s'élevait déjà à plus de six millions d'euros. L'enveloppe va s'alourdir d'1,2 millions d'euros.

C'est une nouvelle déconvenue pour le musée d'art et d'archéologie de Guéret. Le chantier d'agrandissement a déjà pris du retard. On sait désormais qu'il coûtera plus cher que prévu. La facture était déjà salée : six millions d'euros. Le surcoût s'élève à 1,2 millions d'euros.

La maire de Guéret Marie-Françoise Fournier l'a annoncé lors du conseil municipal lundi 20 décembre. En visitant le bâtiment, le constat était sans appel : "Il faut renforcer le sol à tous les étages. Il y a des fuites dans la toiture, les peintures et les parquets sont en mauvais état, l'électricité n'est plus aux normes." Impossible d'accueillir le public dans ces conditions.

Pas de réouverture avant 2023

Or, c'est dans ce bâtiment que seront installées les expositions. Il faut donc le rénover pour le mettre aux normes et assurer la sécurité des visiteurs. Ce deuxième chantier s'ajoute aux travaux d'agrandissement du musée. Les nouveaux bâtiments en construction permettront d'agrandir l'espace d'accueil et l'espace pédagogique, et créer des réserves pour stocker les œuvres.

Le chantier du musée de la Sénatorerie a commencé en juin 2019. La réouverture ne devrait pas intervenir avant 2023.