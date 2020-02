La famille Beautour fait vivre le cirque franco-italien depuis sept générations !

Évron, France

Des circassiens de pères en fils depuis 7 générations ! À partir de ce mercredi, à Évron, le cirque franco-italien propose des numéros jusqu'à dimanche au parc des expositions. Et la famille Beautour est à la manœuvre depuis le 18e siècle imaginez !

D'ailleurs, chez les Beautour, demandez le père : John. L'homme au regard pétillant, chouchoute, quand il n'est pas en représentation, ses félins dans leur cages. "Il y a quatre femelles : deux lionnes et deux tigresses. Là elle prennent un bon bain de soleil. On essaie toujours de mettre la face de la cage au soleil pour leur bien-être" explique t-il. Sarabi, Nacha, Félin et Yasmine ont l'air d'apprécier la météo très douce de cette semaine en Mayenne. Pour John Beautour, nul besoin de répéter son numéro avec les animaux tous les jours. Mais en revanche la vigilance est permanente. "Il faut tellement tellement tellement faire attention. Un petit coup de patte, même involontaire de leur part peut faire très mal. Les griffes sortent rapidement et elles vous accrochent. Et quand ils sentent que ça accroche, ils tirent par instinct" continue John Beautour.

À 7 ans, en haut du chapiteau

Dans la famille Beautour, il y aussi Enzo, un des fils. Je fais de la Rola Bola. "C'est un cylindre qui soutient une planche, sur laquelle je monte. Ensuite je fais du jonglage et des exercices d'équilibre. Je fais un peu de trompette aussi" sourit le garçon. D'ailleurs avec son instrument de musique, Enzo à l'habitude de jouer New-York New-York [de Sinatra, ndlr] et La Marelle. Et dans la famille Beautour demandez l'autre fils : le bien nommé Mac Queen. C'est peu dire qu'il aime l'altitude. Mac Queen a monté l'immense chapiteau du cirque, et c'est lui qui installe les drapeaux en son sommet. "La première fois que je suis monté là-haut j'avais sept ans. Mon père m'a pris sous son aile pour me montrer les règles de sécurité à respecter, comme le fait de toujours garder une main sur une sangle" déclare le circassien. Et lorsqu'il redescend sur terre, Mac Queen fait le clown, au sens propre du terme : mais attention "pas trop de maquillage car sinon, on effraie les gens" rigole t-il.

Le nouveau spectacle du cirque franco-italien sera présenté au public, ce mercredi 5 janvier (15h), le samedi 8 février (15h) et le dimanche 9 février (15h).