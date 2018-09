Toulouse, France

Alors qu'on fête cette année le centenaire des pionniers de l'Aéropostale, Hervé et Albane de Saint - Exupéry, l’arrière petit neveu et l’arrière -arrière petite nièce d’Antoine de Saint-Exupéry sont partis sur la piste de leur aïeul, le père du "Petit Prince." Ils se sont envolés depuis l’aéroport de Toulouse Francazal dans le Raid Latécoère, les pilotes doivent rallier Toulouse à Saint Louis du Sénégal.

Des pionniers casse-cou

Hervé de Saint-Exupéry – 49 ans - est pilote dans l’armée de l’air, sa fille Albane – 19 ans – est en formation à Montpellier pour devenir pilote de ligne. C’est Albane qui prend les commandes du petit monomoteur Cirrus SR 22.

« Antoine de Saint-Exupéry, comme tous ses camarades pionniers de l’Aéropostale étaient un peu casse-cou pour défricher ces lignes aériennes qui n’existaient pas, ils voulaient absolument que le courrier passe, et pour ça il fallait prendre des risques » explique admiratif son petit neveu.

Lorsque que le moteur s’arrêtait, le pilote n’avait qu’une seule option, se poser dans le désert, c’est là qu’Antoine a eu l’idée du « Petit Prince ». Il a fait tant de vols au-dessus du désert et aussi au de la Cordillère des Andes.

« Ce que l’on veut, moi et ma fille dans cet équipage Saint Ex, c’est parler des valeurs de l’aviateur, le respect, l’intégrité et le sens du service et l’excellence. On va porter ces valeurs dans les pays que l’on va traverser, et particulièrement vers la jeunesse.

Des pilotes et des avions historiques se lancent sur la ligne Latécoère © Radio France - Olivier Lebrun

60 pilotes se lancent avec eux dans l’aventure.

« Nous on a des GPS, des Ipad, eux naviguaient à la boussole, et aux étoiles quand ils volaient la nuit » s’exclame Didier Bertay, ancien parachutiste qui participe à son 3eme Raid Latécoère. « Piloter sur les traces de nos pionniers et de Saint-Exupéry, c’est formidable. On est une bande de fou, comme Latécoère, on le fait ! »

Mohamed , chef d’entreprise parisien et pilote amateur est parti lui aussi sur les traces de Saint Ex « j’emmène dans mes soutes des livres que je vais distribuer aux enfants sur le parcours. C’est un pèlerinage, tout pilote rêve de toucher la piste de Tarfaya, le Cap Juby, c’est très important. »

Tarfaya, sur la côte sud du Maroc, faisait office d’escale de ravitaillement, dans le désert. Source d'inspiration pour Antoine de Saint Exupéry, c'est là qu'a germé le personnage du "Petit Prince".

La famille Saint-Saint-Exupéry au départ à Toulouse du Raid Latécoère Copier

Les participants du Raid Latécoère vont parcourir toutes les étapes mythiques de l’Aéropostale, ils atterriront le 7 Octobre prochain à Saint-Louis du Sénégal, après des haltes à Perpignan, Barcelone et Casablanca.-