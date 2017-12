La famille Gruss lancera l'édition 2018 du Jumping de Bordeaux

Alexis Gruss est venu ce mardi à Bordeaux présenter le spectacle qui ouvrira le Jumping International de Bordeaux (1er au 4 février 2018) au parc des expositions. Le spectacle baptisé "l'art de la piste" mettra en scène une trentaine de chevaux dans une création spécialement conçue pour l'occasion.

Alexis Gruss aime raconter. Raconter l'histoire de cette piste de 13 mètres de diamètre sur laquelle il évolue depuis plus de quarante ans. Raconter sa famille, la rencontre avec son épouse, jongleuse, à qui il a fait la cour pendant huit années avant de l'épouser, ou encore ses enfants et ses petits-enfants qui constituent sa tribu et qui l'accompagnent sur scène. Et puis, il y a sa relation aux chevaux qui nourrit les spectacles qu'il monte depuis 43 ans maintenant. Le jeudi 1er février, c'est d'ailleurs un nouvel opus baptisé "L'art de la scène" qui sera présenté lors de la première soirée du Jumping International de Bordeaux.

"J'aime prendre la nature et la sublimer"

Alexis Gruss promet "un spectacle qui va s'articuler autour de nos trois spécialités" : le travail des chevaux en liberté avec notamment un tableau composé de 17 étalons, le dressage et les acrobaties à cheval. "C'est un message d'authenticité, explique -t-il. Moi, j'aime prendre la nature et la sublimer. J'achète un cheval de deux ans, vous venez le voir cinq ans plus tard et vous le trouvez totalement changé, sublimé par le travail que je lui ai fait réaliser". Et Alexis Gruss précise que ce qui le fait toujours vibrer à 73 ans, c'est la relation avec sa famille lors du spectacle, à l'image de cette représentation dimanche dernier à Paris.

A la fin du spectacle, ma petite-fille de deux ans et demi m'a embrassé. Il n'y a rien de plus beau.

Le carrousel, un des moments les plus impressionnants du spectacle de la famille Gruss. - © Alexis Gruss

La billetterie est ouverte

Il est d'ores et déjà possible de réserver ses places pour le spectacle sur le site internet du Jumping de Bordeaux. Il est également possible de réserver pour les épreuves sportives, la coupe du monde et le Grand Prix en saut d'obstacles, pour les épreuves d'attelage ou le derby. Le programme est encore une fois très riche alors que le plateau, qui devrait comprendre les meilleurs cavaliers du monde, ne sera connu qu'à la mi-janvier. Notez aussi que la partie exposants sera développée cette année avec l'ouverture d'un véritable salon du cheval version bordelaise. Il comprendra 200 exposants, de nouvelles animations et initiations. Revers de la médaille, il n'y aura plus d'accès totalement gratuit au parc des expositions pendant ce Jumping.