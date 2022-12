La famille Vialle se sépare du cinéma "Le Rex" à Sarlat

L'information était gardée secrète depuis quelques semaines : Arnaud Vialle le propriétaire du Rex à Sarlat a vendu le cinéma. Il était à sa tête depuis 2006, il avait pris la succession de ses parents. Le nouvel exploitant est originaire de l'Yonne, il possède déjà six cinémas en France.

ⓘ Publicité

"Choix de vie"

"Le Rex" a été fondé en 1957 par Jeanne et Martial, les grands-parents d'Arnaud Vialle. A l'époque, il n'y avait qu'une seule salle. Au fil des années, la famille Vialle a agrandi le cinéma, il compte aujourd'hui six salles. Et en 2019 le Rex a réalisé son record, avec 150.000 entrées vendues.

Arnaud Vialle avait repris le cinéma en 2006. Aujourd'hui, il justifie sa décision de vendre par "un choix de vie", et le besoin de "s'occuper de sa famille". Le cinéma a connu une baisse significative de fréquentation depuis la crise du Covid.

Un nouvel exploitant originaire de l'Yonne

Le Rex est vendu à Cédric Aubry, le propriétaire des cinémas indépendants Confluences. Il exploite déjà six complexes en France, dans l'Yonne, la Meuse, la Sarthe, et en région parisienne. Il souhaite rester "dans la continuité" de ce qu'a fait la famille Vialle pendant toutes ces années. Le Rex devrait garder son nom, et son indépendance. La passation se fera le 31 janvier prochain et le cinéma sera dirigé par Julien Robert, originaire du Sud-Ouest.

Arnaud Vialle a de son côté annoncé "prendre une année sabbatique".