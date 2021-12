La féérie de Noël débarque dans les rues de Mont-de-Marsan : retrouvez le programme pour 2021

À 24 jours de Noël, la féérie a fait son entrée à Mont-de-Marsan, ce mercredi 1e décembre 2021. Le sapin et les illuminations de Noël sont en place, les festivités peuvent démarrer. Parades, concerts, jeux, maison du Père Noël : retrouvez le programme élaboré par la Ville pour ces fêtes.

La féérie de Noël a fait son arrivée dans les rues de Mont-de-Marsan mercredi 1e décembre 2021, à 18h. L'illumination des guirlandes, et le lancement du fameux calendrier de l'avent sur la face de l'hôtel de ville marquent le lancement des festivités.

Le marché de Noël du 10 au 24 décembre, mais pas seulement !

Le sapin des Landes est installé, la préparation du marché de Noël, place de la mairie est aussi en cours. Il ouvrira le 10, jusqu'au 24 décembre et sera ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf le 24, il fermera à 18h.

Les lumières mettent du baume au cœur dans les rues © Radio France - Sophie Allemand

Les mélomanes pourront profiter de plusieurs parades musicales et concerts avec notamment le Little Big Band, le 18 décembre ou encore l'Orchestre Montois le 8 janvier.

Le village des automates place de la mairie, les enfants pourront découvrir le centre-ville à bord d'une calèche, les 11, 12 et 22 décembre.

Une course à pied nocturne, la "corrida de Noël du Moun", se tiendra le 17 décembre. Sans oublier le grand jeu de l'Avent en partenariat avec de nombreux commerçants, le concours des décorations de Noël et celui du sapin fait main et sans plastique.

Les pères et mères Noël défileront en moto le samedi 11 décembre. Ce jour là aussi, la maison du Père Noël ouvrira Place Charles de Gaulle. La veille, le vendredi 10, sa boite aux lettres, pour que les petits y laissent leurs vœux... (Le vrai Papa Noël fera d'ailleurs trois visites : les samedi 18, dimanche 19 et vendredi 24 décembre de 14h30 à 17h30).

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, les Conseils de quartier de Mont de Marsan offrent un spectacle de Noël aux enfants montois ainsi qu'à leur famille, le ­ dimanche 19 décembre prochain, à 17h00, au théâtre Le Molière

La totalité du programme de la ville à découvrir ...

Le temps forts des animations de la Ville © Radio France - Ville de Mont-de-Marsan

Il y en aura pour les petits, et les grands ! - Ville de Mont-de-Marsan

Retrouvez la totalité du programme sur le site de la ville.