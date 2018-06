La Flèche, France

On ne la verra plus, ni en se promenant dans les allées du parc, ni en regardant Une saison au zoo sur France 4... Le 5 juin, le vétérinaire du zoo de La Flèche, Cyril Hue, a aidé Katinka à s'en aller. Depuis plusieurs mois, la célèbre ourse polaire souffrait d'une sévère arthrose des vertèbres, qui "rendait pénible et douloureux" le simple fait de se lever ou de se déplacer. "Les traitements ne suffisaient plus à pallier la douleur et Katinka a fini par perdre l'appétit", ajoute le zoo, qui n'avait pas d'autre choix que d'abréger ses souffrances.

Depuis son arrivée à La Flèche en mai 2005, en provenance d'Amsterdam, Katinka était devenue l'un des symboles du parc. Dans les lodges donnant sur son enclos, les visiteurs pouvaient passer la nuit en l'observant, au travers les baies vitrées, se prélasser ou nager avec son jeune compère Taïko, débarqué il y a cinq ans.

Surnommée "Poupette" par l'équipe soignante, qui avait développé avec elle une relation très forte, Katinka était née le 23 décembre 1990 au Zoo de Rotterdam, aux Pays Bas. Elle est partie "sereinement et paisiblement" selon le zoo, à l'âge de 28 ans. En captivité, l'espérance de vie d'un ours polaire est estimée à une trentaine d'année.