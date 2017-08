A la Féria de Dax, voulez-vous faire pipi debout, mesdames ?

Les urinettes portatives ont fait leur apparition aux dernières fêtes de Bayonne. Pas encore dans les Landes ! Et pourtant, cela constitue une vraie libération de la femme.

C'est sûrement un sujet mineur pour les hommes qui n'ont que l'embarras du choix avec les kilomètres de murs d'urine qui décorent la ville. Les femmes, elles, n'ont que le choix de l'embarras, à savoir des heures de queue devant les algécos des toilettes fermées dont la propreté des cuvettes se dégradent au fil de la journée festive. Le "pisse-debout" est une révolution.

Ne reculant devant aucun sacrifice quand il s'agit de faire avancer l'égalité homme-femme, notre reporter Christophe Van Veen a fait tester ces appendices en carton (il en existe en silicone) que la festayre utilise comme une prothèse. La femme n'a plus besoin de s'asseoir sur la cuvette, elle n'a plus besoin de baisser son pantalon. Une Révolution, on vous dit !

On a testé les "pisse-debout" à la féria de Dax Copier

Une libération pour la femme

Ces spécimens d'urinette nous ont été fournis par Magalie Chaillauleau, qui a créé le premier pisse-debout jetable en France en 2014, et dans le sud-est sa société "Grabuge" qui a déjà 45 boutiques en France et 10 000 utilisatrices.

Dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de "pisse-debout" dans les férias. Mais c'est bien plus hygiénique. Je recommande aux femmes de s'entraîner chez elle, car il y a un blocage psychologique. Nous avons dans l'enfance essayé de faire pipi debout, et pas toujours avec succès. Il faut le tester. Ça change la vie, dans les festivals par exemple - Magalie Chaillauleau fabricante de Pisse-debout