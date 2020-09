La feria de Nîmes est lancée dans un format réduit

Très particulier. C'est ainsi que la plupart des nîmois présents dans le centre-ville de Nîmes jeudi soir qualifient le lancement de cette feria qui, pour certains, n'en est pas une.

En sortant des arènes, Roxane a décidé de poursuivre la fête chez des amis, ignorant les festivités : "Pour moi elle n'a pas lieu. Il n'y a pas de fête, donc pour moi il n'y a pas de feria, je vais juste à la corrida."

Même son de cloche pour les quelques aficionados qui stationnent encore au pied des arènes, comme en quête de repères. Selon eux, cette édition a décidément "un parfum très particulier. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. On vit quelque chose d'unique, que l'on espère ne plus revoir ", témoigne Luc, qui a du mal à rentrer chez lui : " On va faire une belote et on va se coucher ! ".

Les terrasses de l'écusson ont néanmoins commencé à se remplir, avec des clients qui jouent malgré tout le jeu de la fête dans le respect des gestes barrières. Mais pour Thibaut, installé à quelques pas des arènes, "cela n’amène pas plus de monde que pour un jeudi de Nîmes au mois d’août ".

Du coté de la rue Fresque, Alexandra et ses amis se sont retrouvés dans un bar "pour en profiter un peu quand même". Inconditionnelle de la feria, la nîmoise veut quand même y croire, à cette version diminuée mais maintenue : " une feria un peu plus intimiste, entre nous, ce n'est pas plus mal ! "