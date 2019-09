PHOTOS - La Féria des vendanges 2019 à Nîmes

Bleu et Blanc : les couleurs du dress code officiel de la féria des vendanges à Nîmes (2019)

Nîmes, France

La sélection est forcément suggestive, elle est juste le fruit -sans prétention- de nos déambulations pendant toute la féria des vendanges à Nîmes. France Bleu Gard Lozère vous a accompagnés pendant tous ses jours de fête, à l'intérieur comme à l'extérieur des arènes. Voici donc quelques clichés qui auront au moins le mérite de vous replonger dans ce cru 2019 de la "féria des vendanges". A vous de les compléter !

"Indulto"

Il aura, à sa façon, été l'un des principaux acteurs de la féria : le taureau Cazadotes a été gracié ce samedi. C'est rare, très rare. Il méritait donc une très belle place, si ce n'est la plus belle, dans notre album 2019 de cette féria des vendanges.

Le taureau a été isolé dans un enclos pour se remettre de ses blessures. © Radio France - Sarah Nedjar

Le coup de coeur de France Bleu Gard Lozère, c'est aussi.. et assez naturellement, pour le nîmois Solalito, qui a coupé la seule oreille de la novillada de samedi matin. Le jeune Nîmois, qui fêtera ses 19 ans en décembre prochain, a réussi ses débuts en novillada piquée.

Solalito a réussi ses débuts en novillada piquée dans les arènes de sa ville © Radio France - Hervé Sallafranque

Autre acteur majeur, parmi les matadors : l'espagnol José María Dols Abellán dit « Manzanares ».

José María Dols Abellán dit « Manzanares ». © Radio France - Nicolas Varenne

Un Toro de la Garnaderia Casagrande, à la féria des Vendanges - Nîmes 2019 © Radio France - Nicolas Varenne

Mais eux aussi font partie de l'histoire de cette féria des Vendanges 2019. Les "anti-corrida" se sont invités, samedi après-midi, au pied des arènes. Pour une pyramide de protestation "silencieuse".

La trentaine de militants anti corrida a formé une pyramide silencieuse devant les arènes de Nîmes. © Radio France - Sarah Nedjar

Mais c'est aussi dans la rue justement, autour des arènes, qu'a eu lieu une grande partie des festivités. Et vous étiez des dizaines et des dizaines de milliers dans les rues de Nîmes, jour.. et nuit.

Haut blanc, bas bleu : le dress code de la féria des vendanges à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Le "Victor Hugo" et sa façade toujours incroyable pendant la féria de Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Le "Café Olive" aux couleurs "Denim"! - Féria de Nîmes, 2019 © Radio France - Tony Selliez

France Bleu Gard Lozère en pleine féria des Vendanges, à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Enfin hommage aussi aux autres vachettes, chevaux et taureaux que nous avons pu croiser dans le centre de Nîmes, que ce soit près des arènes, ou aux jardins de la Fontaine.

Spectacle équestre aux jardins de la Fontaine à Nîmes, pendant la féria des vendanges 2019 © Radio France - Tony Selliez