La feria des vendanges 2021 va vers la "normalité" selon l'adjoint au maire Frédéric Pastor

Frédéric Pastor, adjoint au maire de Nîmes en charge des festivités et de la tauromachie, invité de France Bleu Gard Lozère matin

Selon Frédéric Pastor, "organiser cette feria des vendanges, _c'est une question de nécessité à la fois économique et culturelle_". L'adjoint aux festivités et à la tauromachie auprès de Jean-Paul Fournier souligne le retour de " beaucoup d'animations, des abrivados, des taureaux dans les arènes et dans la rue".

Nous allons vers la normalité !

"Les aficionados pourront accéder à de nombreux sites festifs, culturels, ou musicaux avec le contrôle du pass sanitaire sans aucune limitation de jauge" se réjouit Frédéric Pastor. " C'est une feria qui effectivement se dirige vers la normalité de ce rendez-vous très attendu de septembre".