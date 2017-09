La feria des Vendanges débute ce vendredi dans les arènes de Nîmes

Une novillada et quatre corridas sont au programme de ce cycle des Vendanges 2017. Avec, en point d'orgue, l'alternative d'Andy Younes

La feria des Vendanges débute ce vendredi après-midi dans les arènes de Nîmes.

Ce cycle de septembre s'ouvre par une novillada. Au cartel : le Nîmois Tibo Garcia, l'Espagnol Jorge Isiegas et Jesus Enrique Colombo. Le jeune Vénézuelien fera bien ses débuts à Nîmes ce vendredi après-midi malgré le coup de corne de sept centimètres reçu mercredi à Albacete. Les trois jeunes apprentis toreros affronteront des novillos de Jose Cruz. Paseo à 17h30.

Et puis, à partir de samedi, les arènes accueilleront deux corridas par jour, une le matin et une l'après-midi. Avec notamment un beau moment d'émotion en perspective : l'alternative d'Andy Younes samedi matin. Il aura pour parrain Antonio Ferrera et Alejandro Talavante pour témoin.

Une alternative c'est toujours un moment particulier, cela l'est davantage quand c'est un jeune Français qui la prend. Et plus encore quand c'est un gamin d'ici, parce qu' Andy Younes est certes Arlésien, mais il est appelé à devenir un jour torero de Nîmes. Parce que c'est dans ces arènes qu'il a connu ses meilleurs moments de novillero, notamment en remportant deux fois le trophée de la Cape d'or, comme l'avait fait avant lui un certain Nimeno.

Si les toros servent...

La corrida de ce samedi matin donnera sans doute le ton d'une feria plutôt séduisante sur le papier côté matadors. Côté élevages, ce n'est pas une surprise : beaucoup d'origines Domecq, trop regrettent certains. Mais au delà de ces réticences, il faudra surtout que les toros servent, qu'ils soient à la hauteur d'une présentation presque irréprochable.

Eternelle question et condition sine qua non. Si les toros sont au rendez-vous, pas de doute il y aura du triomphe dans l'air tout au long du week-end : Ponce et Castella peuvent ouvrir tous les deux la porte des Consuls, s'ils jouent vraiment a fond le jeu du mano à mano. Juan Bautista aussi pour qui c'est presque devenu une habitude. Ginés Marin également, qui a tellement bien grandi depuis son alternative ici même il y a un an et demi. Et Paco Urena et Joselito Adame et Juan del Alamo. Et Mendoza à cheval. Tous en fait. A condition que les toros servent.