La feria des Vendanges se tiendra bien au mois de septembre à Nîmes

Il y aura bien une feria des Vendanges au mois de septembre prochain à Nîmes ! C'est Simon Casas, le patron des arènes de Nîmes, qui l'annonce lui-même. Et elle se tiendra aux même dates que celles qui étaient prévues avant la crise du coronavirus, à savoir du vendredi 18 au dimanche 20 septembre.

Même si le nombre de spectateurs dans les arènes sera considérablement réduit, avec une jauge à 5.000 personnes en raison des contraintes sanitaires, Simon Casas se dit prêt à monter cette feria et assure à France Bleu Gard Lozère qu'il proposera une programmation de grande qualité : "Les vedettes de la tauromachie sont à la fois solidaires de mon entreprise et de la ville de Nîmes, où elles ont vécu des grands moments. Je suis déjà en contact avec plusieurs d'entre elles qui m'ont assuré qu'elles seraient là", précise le patron des arènes.

Les cartels pourraient être annoncés dès la semaine prochaine

Les cartels devraient être annoncés dès la semaine qui suivra le second tour des élections municipales le 28 juin. "Démocratiquement, il faut évidemment attendre les résultats des élections, mais je suis déjà en contact avec l'actuelle municipalité. En tout état de cause, je serai immédiatement à la disposition de la majorité municipale pour nous asseoir autour d'une table et monter cette feria des Vendanges" conclut Simon Casas.