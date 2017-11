La Ferme de la foire de Dijon fête ses dix ans

Pendant tout ce week-end et jusqu'à mardi, poneys, moutons et autres vaches de concours ont volé la vedette au Vietnam (pays invité) à la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Pour les dix ans de la Ferme de Côte-d'Or, on a pu retrouver tous les ingrédients de l'agriculture bourguignonne.

Pour fêter ses dix ans, le Ferme de Côte-d'Or s'est offert elle aussi un invité d'honneur : la céréales. Expositions, activités ludiques, démonstrations d'engins agricoles, tout est prévu pour faire découvrir au plus petit l'ensemble des métiers de l'agriculture bourguignonne. Vous pouvez ainsi découvrir Dino, le robot Bineur, qui grâce à ses caméras réussit à arracher les mauvaises herbes, mais à épargner les salades.

Mais les stars de la ferme restent les animaux, une véritable arche de Noé était présente, cinquante animaux : lapins, chèvres, vaches, moutons, veaux... Retour en image et en vidéos.

Les porcelets restent les stars incontestée de l'évènement. © Radio France - Lila Lefebvre

Les moutons aussi ont droit à leur lot de caresses. © Radio France - Lila Lefebvre

Les lapins feu et noirs ont ravis le coeur des spectateurs. © Radio France - Lila Lefebvre