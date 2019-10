La fête d'Halloween est-elle populaire en Occitanie ?

Portet-sur-Garonne, France

Maëlys, 10 ans, ne raterait Halloween pour rien au monde, et cette année elle ressort l'un des classiques du déguisement. "C'est une sorcière revisitée, avec des morsures de vampires dans le cou." Pour Léo, 9 ans, ce sera un masque de momie, et il n'oublie pas le seau à bonbons pour faire la tournée des maisons, ce jeudi soir avec son frère, "C'est marrant de sonner aux portes et de faire peur aux gens. Et puis aussi de récupérer des bonbons !"

Un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter pour Halloween

Il y a déjà des paris lancés pour savoir qui reviendra avec le seau le plus garni ! Et il n'y a pas que les enfants qui jouent le jeu, Sandra fête Halloween avec ses cousines chaque année depuis qu'elle est petite, et elle a initié son compagnon et leur bébé, "On a gardé la tradition depuis qu'on est petites, on va dans des villes comme Saubens qui organise la tournée des maisons chaque année." Et le déguisement ce jeudi soir ? "On veut faire comme le petit du coup on est partis sur le vampire !"

Des familles qui repartent les paniers remplis de citrouilles en plastique et de faux sang, et les vendeuses qui sont sur le pont avant Halloween. Selon la direction, octobre est le mois durant lequel le magasin fait son plus gros chiffre d'affaires, et c'est vraiment populaire ici ! Un engouement bien réel puisque, toujours selon la direction, le magasin fait en moyenne 20% de chiffres d'affaire en plus chaque année pour Halloween.