La fête d'Halloween fait son retour en force à Limoges

Limoges, France

Faites le plein de bonbons ! Des bandes organisées de gamins déguisés vont peut-être sonner chez vous pour vous en demander. En cette veille de 1er novembre, c'est Halloween ce jeudi. Et cela se voit si vous vous baladez dans le centre ville de Limoges où de très nombreux commerçants ont décoré leurs vitrines. Ils étaient déjà 40 l'année dernière. Cette fois, ils seront plus de 120. Une initiative des différentes associations de commerçants, notamment Pignon sur rue 87, co-présidée par Jean-François Pailloux, le patron des Comptoirs du Thé.

Depuis qu'on a installé les produits d'Halloween, ça cartonne tous les jours

Il est ravi de voir ses confrères se mobiliser :"Les commerçants se sont rendu compte qu'il y avait un réel engouement. Cette année, ils ont voulu nous rejoindre. Nous allons fêter Halloween avec de la décoration, des animations, 16 ateliers disséminés dans les boutiques pour que les enfants puissent créer des sacs à bonbons, des petites araignées, des monstres fluorescents. Il y a aussi des ateliers maquillage. 120 kilos de bonbons ont aussi été distribués dans les commerces. Il ne faut pas oublier de se brosser les dents donc 500 brosses à dents recyclables et bio vont aussi être données aux petits. Et de la musique d'Halloween sera diffusée toute la journée dans les rues commerçantes."

Une tendance qui se confirme dans le dernier magasin de l'agglomération où le déguisement est roi, la boutique Jour de Fête au Family Village. Depuis 2 ans, la fête d'Halloween est redevenue une période essentielle selon la responsable Catherine Fray :"Au niveau du magasin, cela fait déjà 2 ou 3 ans que ça marche vraiment très très bien. Dès le mois d’août, des gens se préparent et nous téléphonent pour nous demander quand est-ce qu'on installe tous les produits d'Halloween. Et depuis qu'on les a installés, ça cartonne tous les jours. C'est une grosse vente de l'année. Les déguisements changent chaque année et les gens décorent les maisons et les jardins. C'est un véritable enjeu pour nous."

Il y a beaucoup de passage au magasin Jour de Fête en cette période d'Halloween © Radio France - Jérôme Ostermann

Et ce n'est pas une surprise après son carton au cinéma ces dernières semaines. Les masques de Joker, le méchant clown dans Batman, partent comme des petits pains. C'est la tendance pour Halloween cette année. Une fête qui bien souvent permet aussi à des associations d'organiser un moment de convivialité. Comme le club de rugby de l'Usal qui propose une soirée déguisée ce jeudi soir à partir de 21 heures au siège du club à Beaublanc. Des navettes seront ensuite disponibles pour aller en centre ville. Mais rien ne dit que ce soit pour aller chercher des bonbons dans les bars...