La fête dans les rues pour la féria d'Arles

Les rues sont envahies d'odeurs de paella, de boisson anisée, du bruit des fanfares et surtout de la foule de fêtards. La féria d'Arles ouvre le bal des férias de la région en ce week-end de Pâques. Quatre jours de corridas et de tradition, mais aussi quatre jours de fête.

Une fête pour les amis et la famille

Un groupe d'amis venus du Var se retrouve tous les ans à Arles, un événement qu'ils ne manqueraient sous aucun prétexte.

Pour nous la féria c'est notre bouffée d'oxygène. On vient ici se ressourcer, entre amis, ça nous rappelle aussi nos valeurs, ce petit bout d'Espagne en France est très important" Luce

Ces amis varois se retrouvent chaque année ici, un événement à ne surtout pas rater © Radio France

Certains ne rateraient les corridas pour rien au monde, d'autres ont du mal à choisir entre la fête et les arènes, c'est le cas de ces jeunes arlésiens qui ne ratent aucune féria depuis leur plus jeune âge.

En fait, ça coûte trop de verres... une corrida c'est 30 euros, ça nous fait 15 verres, alors nous on choisit" Julien

Certains, un verre à la main semblent aussi s'amuser, mais en fait ils sont en plein travail ! Vincent vient promouvoir la marque d'une célèbre boisson alcoolisée à base d'anis, l'objectif: donner une image plus jeune et plus dynamique à la marque.

Une tradition qui se transmet

Ici, tout le monde se retrouve, les amis et la famille aussi. Antoine a 40 ans de féria derrière lui, il fait les présentations

Là ce sont les générations suivantes: mes enfants, les amis de mes enfants, leurs femmes. La féria c'est dans le sang, de générations en générations. On ne peut passer à côté, toutes les années, il faut être à Arles." Antoine

L’agneau pascal, le chocolat, ces arlésiens les laissent de côté. Pour eux, la tradition à Pâques c'est ici.