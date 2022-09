La fête de l'Huma s'installe en Essonne : ce qu'il faut savoir

La Fête de l'Huma quitte la Seine-Saint-Denis et s'installe à Brétigny-sur-Orge cette année. Environ 300.000 festivaliers sont attendus pendant trois jours à partir de ce vendredi sur une ancienne base aérienne. Qu'est-ce que cela change? Comment s'y rendre? On vous dit tout ce qu'il faut savoir.

L'ancienne base aérienne 217 du Plessis-Pâté transformée en scène de concert. La fête de l'Humanité s'installe pour trois jours les 9, 10 et 11 septembre sur ce site de l'Essonne. Après 22 ans passés à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), le festival qui mêle musique et débats politiques a été contraint de quitter le site de l'Aire des Vents qui accueillera le Village des médias pour les Jeux Olympiques de 2024.

Tentes, chapiteaux et scènes de concert ont donc été installés sur les 60 ha de l'ex-base aérienne 217, à cheval sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge. Plus de 300.000 personnes sont attendues durant les trois jours de festival. Pour les accueillir au mieux, un dispositif d'envergue a été mis en place. Pour ceux qui souhaitent dormir sur place, 20.000 places de camping sont proposées. Pour les autres, voici les infos à connaître avant de se rendre sur place.

13.000 places de parking

Environ 40% des visiteurs devraient venir en voiture selon la préfecture de l'Essonne. Un parking pouvant accueillir 13.000 véhicules est mis en place au tarif de 30€ les 3 jours. L'application GPS Waze s'est associée à la fête de l'Humanité pour aider les festivaliers à rejoindre le site. Elle permettra aussi aux organisateurs de suivre en temps réel les flux de circulation aux abords de l'événement, et de les avertir en amont de l'événement de potentielles perturbations du trafic sur les routes menant à la fête.

"Dans l’optique de fluidifier le trafic, les conducteurs seront orientés vers la porte d’accès du parking qui lui est attribué en fonction de sa provenance géographique, directement sur l'application à l’aide des liens directs et des mots clés indiqués sur les e-billets ainsi que sur le site de l’événement", indique Waze dans un communiqué.

Par ailleurs, le conseil départemental de l'Essonne indique que plusieurs routes seront fermées : la sortie Brétigny centre / IRBA depuis la RD19 dans les deux sens, ainsi que des routes locales sur le réseau communal. La sortie n°39 de la RN104 sera aussi particulièrement difficile.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de RER

Pour ceux qui viennent en transport, le site est accessible par le RER C (gare de Brétigny-sur-Orge) et RER D (Orangis-Bois-de-l'Epine). Des navettes gratuites seront mises en place. Par ailleurs une vingtaine de trains de trains supplémentaires sont prévus les vendredi et samedi soirs pour faciliter le retour vers Paris des festivaliers.

Pour ceux qui ont l’habitude de se déplacer avec le RER C ou ceux qui ont des déplacements prévus pendant le festival, la SNCF conseille d’éviter les pointes d’affluence prévues le vendredi soir dans le sens Paris-Brétigny et le samedi soir dans le sens Brétigny-Paris.