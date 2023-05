La fête de la Bretagne, une "fête populaire" qui s'exporte au-delà de la région

C'est le début ce vendredi 12 mai de la 15ᵉ édition de la Fête de la Bretagne (Gouel Breizh pour les bretonnants). Au programme jusqu'au 21 mai, des concerts, des fest-noz, des marchés, des conférences et même des randonnées. Ce sont plus de 70 animations qui sont proposées dans notre région, mais également à travers la France et même à l'étranger. Béatrice Macé, la vice-présidente chargée de la Culture à la Région Bretagne nous parle de cette fête.

France Bleu Armorique : Pourquoi est-ce important de fêter la Bretagne qui est quand même assez souvent, voire presque tous les jours en fête déjà ?

Béatrice Macé : Alors c'est vrai que la Bretagne est un territoire particulier où effectivement, je pense que vous avez raison, la fête est déjà présente. Justement, cette capacité à être ensemble, à se rassembler, à passer des bons moments conviviaux, amicaux et des moments où on fait société sur des thématiques particulières est une fête. Et la Bretagne est une très bonne thématique en fait.

Est-ce que vous pouvez nous parler de certains des événements majeurs de cette année, de cette 15ᵉ édition de la Fête de la Bretagne ?

Déjà, il y en a un peu partout dans les cinq départements de la Bretagne historique. Il y en a aussi en France ou à l'étranger. Donc en fait, c'est toutes les personnes qui se sentent bretonnes qui s'investissent. C'est une initiative citoyenne. C'est une fête populaire, donc il y a beaucoup de différences entre chaque événement. Voilà.

La région Bretagne a fait des appels à projets, c'est ça ?

Alors, il y a un appel à manifestation d'intérêt. Et ce n'est pas la région Bretagne qui organise, ce sont les initiatives citoyennes. Et effectivement, la Région accompagne cette page au travers d'un accompagnement financier via l'appel à manifestation d'intérêt, mais aussi la communication. En fait, je dirais que la région Bretagne coordonne, mais n'organise pas.

Vous allez participer à des événements ?

Ce week-end, je vais être à Brest, à Astropolis. Ce festival de musique électronique est un acteur culturel important. Je serai mardi ou mercredi à Bruz à côté de Rennes. C'est un territoire très dynamique sur la fête de la Bretagne, avec plein de manifestations. Il y a aussi une expo qui m'intéresse, qui s'appelle "être breton ou ne pas être breton". Et donc c'est une question qui m'intéresse.

La Fête de la Bretagne qui débute dans notre région, mais aussi ailleurs en France et même à l'étranger. On va citer la Louisiane et le Québec. C'est donc que la Bretagne s'exporte bien ?

En fait, il y a une diaspora bretonne qui est très forte depuis longtemps. Les gens qui sont partis de Bretagne et leurs enfants se sentent toujours liés avec ce territoire d'origine, avec ses racines. Ce sentiment d'être Breton est toujours là. Cet attachement à une terre qui est une péninsule avec une ouverture vers l'horizon. Moi, en tant que Bretonne, ça a été très important pour moi dans ma manière de concevoir la vie. Cet horizon, cette curiosité vers l'autre, au-delà même. Il y a aussi l'accueil en Bretagne, cette facilité relationnelle, cette simplicité, ce mouvement inclusif que la fête de la Bretagne, d'ailleurs, traduit très, très bien. La Fête de la Bretagne s'intéresse à tout, à toute personne.