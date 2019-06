Gers : retour à l'esprit initial de la fête de la musique à Simorre

Simorre, France

Le village gersois de Simorre et ses 800 habitants marquent le coup chaque année pour la fête de la musique avec une scène ouverte à tous, doublée d'un repas partagé. Les responsables du bar musical "Le Bouche à oreille", les membres de la société coopérative qu'ils ont créée et d'autres bénévoles du village se regroupent tous les 21 juin. Ils montent une petite scène en bois devant la mairie (ou sous la halle du village en cas de pluie). Ils sortent les tables et les chaises et c'est parti !

Une scène très très ouverte

"L'idée est vraiment de rester dans l'esprit de ce qu'était la fête de la musique au départ" explique Stéphane Laisné, qui s'occupe de la technique durant la soirée. Il n'y a pas de groupes professionnels invités en concert. Le 21 juin, les artistes sont les habitants qui ont envie de se produire sur scène.

Il y a aussi bien des enfants de 3-4 ans qui viennent chanter la petite chansonnette de l'école, que des gens beaucoup plus âgés. Il y a des musiciens professionnels et d'autres qui ne sont jamais montés sur scène et qui vont peut-être le faire pour la première fois. C'est ça qui est riche, c'est ça qui est beau ! - Séverine Pailhès, la co-fondatrice du bar "Le bouche à Oreille"

Dans les rues de Simorre, on trouve des gens qui se tiennent prêts à tenter leur chance cette année, comme Caroline, une trentenaire qui chante tout le temps, "sous la douche, en voiture, avec son compagnon musicien", mais jamais en public. La coiffeuse du village Sabine, elle ne chantera pas, mais elle adore être présente tous les ans, "pour l'ambiance et le côté convivial".

L'esprit de la fête de la musique à Simorre Copier

Séverine Pailhès, la co-fondatrice du Boucbe à Oreille (au centre) et deux autres organisateurs de la fête de la musique. © Radio France - Vanessa Marguet

La musique toute l'année à Simorre

Ce n'est pas tellement étonnant que le village de Simorre fête chaque année la musique le 21 juin. Dans cette commune, la musique est incontournable. Elle est présente toute l'année, grâce au bar musical "Le Bouche à Oreille" qui organise toutes les semaines des scènes ouvertes et des concerts. Il y a aussi une école de musique (Amage), de nombreux festivals et même les élèves de l'école communale sont plus musiciens ici qu'ailleurs. "On a une _classe violon_. On a acheté 44 violons et il y a toutes les semaines des cours de violon qui sont donnés par un intervenant et par une professeure des écoles. Cela permet à tous ces jeunes de prendre des cours de musique et d'apprendre à s'écouter et à travailler ensemble" explique le maire André Laffont. Il estime que tout cela contribue à créer de la vie dans le village.