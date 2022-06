La Fête de la musique à Toulouse, une "occasion pour les groupes qui n'ont pas pu jouer depuis deux ans"

Des concerts à tous les coins de rue ou presque ! La Fête de la musique a lieu ce mardi, comme chaque 21 juin. Evénement créé il y a 40 ans par Jack Lang, ministre de la Culture à l'époque. France Bleu Occitanie a donc voulu se demander comment se porte le monde de la musique après plus de deux ans marqués par le Covid. Antoine Fantuz, le programmateur du Bikini, emblématique salle de concert de Ramonville près de Toulouse a répondu à nos questions.

La Fête de la musique peut enfin se tenir normalement. C'est un événement qui vous met en joie?

Oui, forcément : les groupes vont pouvoir retrouver leur public, sortir de chez eux, se produire devant du monde. Cette fête, c'est vraiment une occasion de se produire pour les groupes qui n'ont pas pu jouer depuis deux ans."

Est-ce que le programmateur que vous êtes va dans la rue et recherche de potentielles pépites ?

Plus ou moins. C'était vrai, il y a 40 ans, mais aujourd’hui, les choses ont évolué, notamment par le biais des réseaux sociaux. Les rapports ont un peu changé, mais il y a toujours cette nostalgie, cette envie de découvrir de jeunes talents qui se produiraient dans la rue.

Ces dernières années ont été compliquées pour vous avec la crise Covid. Est-ce que le Bikini a retrouvé votre public ?

Oui, vraiment. Depuis le mois de février, on sent vraiment un engouement. On peut enfin retourner au spectacle, le public est vraiment présent et on est hyper contents de le retrouver.

On imagine que pour des artistes comme Juliette Armanet, c'est facile de remplir la salle. Mais pour les plus petits artistes, vous arrivez tout de même à faire salle comble ?

Forcément, pour les plus jeunes artistes, c’est plus compliqué. C'est vrai que ça va prendre du temps. Le public a envie d'être un peu rassuré, il va plus facilement vers des têtes d'affiche, des artistes qu’il connait. Pour les jeunes artistes, pour les talents émergeants, ça va être un peu plus long.

Ce sont pourtant les artistes amateurs, qui commençaient à peine à percer avant les confinements, qui ont beaucoup souffert ?

Oui, énormément. Toute la mécanique qui se met en place dans le développement d'une carrière a été complètement coupée. Là, il faut qu'ils repartent à zéro. Il faut qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent rencontrer leur public, qu'ils puissent rencontrer les maisons de disques, les managers, les producteurs. Tout ça été coupé pendant deux ans et il y a toute une mécanique à relancer.

C'est pour ça aussi, qu'au Bikini, vous vous teniez à reprendre votre « week-end des curiosités », ce festival consacré aux artistes émergeants?

Exactement. Cette scène avait vraiment une valeur particulière cette année, c'était un grand soulagement de pouvoir enfin relancer cet événement. Ces artistes-là, ont encore plus besoin de jouer, de rencontrer leur public.

Quelle a été votre stratégie pour faire revenir le public au Bikini ?

Il y a eu beaucoup de communication qui nous a permis de garder le lien avec notre public pendant toute cette période de Covid. Certains spectacles ont été reportés une, deux, trois ou quatre fois. Ça n’a pas été évident. Au mois de février, quand on a senti que les choses allaient enfin pouvoir reprendre à peu près normalement, ça a été un énorme soulagement. On a pu retrouver cette communion entre les artistes et le public. C'était vraiment des beaux moments.

Le Bikini organise près de 200 concerts par an. Avez-vous réussi à tous les reprogrammer ?

Ça, c'est un autre problème. C'est un peu l'embouteillage : de nombreux artistes ont été reportés depuis deux ans et n'ont pas pu défendre leur album. Et d’autres qui sont prêts aujourd'hui arrivent avec un nouvel album. On a réussi à caser à peu près tout le monde, mais ça va être compliqué pendant encore deux ans, avec un programme très chargé. Il y aura des choix à faire.