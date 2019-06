"La fête de la musique c'est un grand moment de partage", Philippe Arnaud directeur de l'école de musique de Coutances

Ce vendredi 21 juin c'est la fête de la musique ! 38e cette année, depuis 1982 la fête de la musique c'est une fête où tout le monde peut jouer de tout partout...dans les bars et dans la rue. Philippe Arnaud directeur de l'école de musique de Coutances Mer et Bocage était l'invité de 7H45.

Coutances, France

"La fête de la musique c'est un grand moment de partage et de rencontres et ça c'est très bien !" pour Philippe Arnaud directeur de l'école de musique de Coutances Mer et Bocage. Mais pour ce professeur ce n'est pas forcement un moment qui permet de susciter des vocations. C'est une fête populaire où tout le monde peut s'exprimer en musique. Interview.

Aujourd'hui la pratique musicale est-elle à la portée de tous les porte-feuilles ? La pratique s'est-elle démocratisée ?

"Les cours de musique ça ne coûte pas si cher que ça. A Coutances les tarifs sont vraiment accessibles, il y a des calculs en fonction des revenus. les petits revenus peuvent accéder à l'enseignement musical et l'école de musique. Moi je pense que la limite est plutôt culturelle." Il y a encore des publics qui "s'interdisent" la pratique de la musique. "les gens n'osent pas venir, il y a des catégories de population notamment en milieu rural qui ne franchissent pas la porte de l'école de musique. C'est dans l'esprit des gens. La musique c'est pas fait pour NOUS" A Coutances, des actions existent pour aller à la rencontre de tous publics : "oui cette année nos professeurs de musique de Coutances sont allés dans les écoles primaires en milieu rural pour montrer ce que l'on fait à l'école de musique, pour parler de l'enseignement musical". Il faudra voir sur le long terme si ça a eu de l'effet. Et si les inscriptions suivent à la rentrée.

A l'échelle d'une école de musique intercommunale comme la vôtre, avez-vous les moyens de répondre aux besoins d'enseignement du territoire? En clair est-ce que vous devez refuser des élèves ?

"On refuse peu d'élèves .Chaque instrument a un maximum d'effectifs donc certains instruments sont très demandés. On refuse pas des élèves globalement mais plutôt dans certaines catégories d'instrument pour lesquels on a pas assez de temps à consacrer." Le piano et le violon sont des instruments par exemple très demandés. "C'est parfois un peu compliqué de satisfaire toutes les demandes".

Souvent la pratique du solfège rebute les élèves en école de musique. Pouvez-vous rassurer ce matin ?

"Le solfège qui s'appelle aujourd'hui la formation musicale est quelque chose de beaucoup plus global qu'avant et beaucoup plus vivant. On est pas assis derrière une table à lire des notes pendant une heure et demie". Al'école de musique de Coutances Mer et Bocage on peut pratiquer pour les cordes le violon et une grande partie des instruments à vent sauf le basson et le cor et sinon il y a de la percussion, de la batterie et du piano.