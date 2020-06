La fête de la Musique en vidéo des lycéens d'Aubusson

Un pas de plus vers la liberté: ce week-end, avec la fête de la musique on va retrouver le plaisir des concerts en plein air. Une édition 2020 qui reste marquée par les gestes barrières, la distance entre participants et le port du masque.

"En cette fin d'année scolaire, on devait aller jouer sur la scène de l’étang de la Naute à Champagnat, et puis même à Bordeaux, explique Guillaume Blin, professeur de musique au lycée Eugène Jamot d'Aubusson, mais avec le confinement, on a du s'adapter."

"Cette année, on avait choisi de reprendre "Take On Me", le tube du groupe A-ha. On était frustrés de ne pas pouvoir montrer notre travail. J'ai donc envoyé à chaque élève un play-back qu'ils se sont mis sur les oreilles. Ils ont chanté ou joué par dessus et m'ont renvoyé chacun leur contribution. J'ai fait un travail de montage et de calage, et voici le résultat !"

"Ça donne quelque chose de très sympa. Ça permet aux élèves de Terminale de se dire au revoir et de marquer cette fin d’année scolaire. C'est notre contribution à la fête de la musique !"

Les élèves du collège de Parsac ont eu la même initiative en reprenant un air traditionnel "La danse des sabots."

Quelques concerts en Creuse

Cette édition 2020 de la fête de la musique va rester malgré tout bien maigrelette en Creuse. Peu de communes ou d'associations osent organiser quelque chose, voici quelques idées de sortie:

Samedi 20

A Bénevent-l'Abbaye : Concert blues-rock avec "No Time to Lose" sur la place Saint Barthélemy ce samedi à 18h.

Au même moment les amateurs de classique pourront retrouver un duo qui interprète des pièces d'Erik Satie à la salle polyvalente.

Au bar-Resto La Part'queterie de Fresselines : scène ouverte et bœuf musical ce samedi à partir de 18h. Chacun doit amener son instrument (sauf la batterie qui est sur place, les batteurs apportent leurs baguettes) et son micro.

Dimanche 21

A Royère-de-Vassiviere

L'association "Emile a une vache" nous donne rendez vous à partir de 16h place Pierre Ferrand : au programme Batucada, "Kasper et le piano mobile", "Afrokitchen" et Dj set

A La Souterraine :

Le Black Pearl (rue de Bessereix)

17h : Scène ouverte

Ouverte à tous les musiciens débutants comme confirmés.

Le Loft (avenue de la Liberté)

18h > 01h : Animation DJ

Musique tout au long de la soirée façon bar ambiance sur terrasse extérieure.

Le Bar de la Poste (boulevard Mestadiers)

19h : Tony et Johnny

Tony Smith à la guitare électrique et Johnny au karaoké.

Soirée moules-frites (réservation conseillée au 05 55 76 75 21).

Le Caféchaud (rue Saint-Jacques)

19h30 : Raoul Vaugelade et Patrick Verriest

Chansons françaises.

Le Café de la Gare (place de la Gare)

21h : DJ Bastien

Soirée karaoké.

