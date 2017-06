La Fête de la Musique et le concert de France Télévision à Toulouse, comment ça marche ?

Pour la deuxième année consécutive, France Télévision a choisi Toulouse et sa place du Capitole pour son grand concert de la Fête de la Musique présenté par Garou, Sidonie Bonnec et Thomas Thouroude. 17.000 spectateurs sont attendus.

Seuls les spectateurs dûment munis de leur billet réservés sur internet pourront accéder à la place du Capitole pour assister au concert France Télévision de cette 36e Fête de la Musique. 32 artistes vont se succéder sur la scène à partir de 20h55. Sécurité oblige, l'accès à la place sera particulièrement contrôlé.

Sept barrages filtrants

Dès 16h la circulation des voitures sera interdite et l'accès au parking souterrain de la place fermé de 17h à 01h du matin. Les bars et commerces de la place fermeront également à cette heure là afin d'évacuer les consommateurs et clients et de fermer les terrasses.

Sept barrages filtrants permettront l'accès à la place sur présentation des billets nominatifs après fouille et palpation. Les bagages et sacs à dos sont interdits comme les bouteilles de verre, les casques, les animaux et.. les perches à selfie ! Les rues de la Pomme et du Poids de l'huile derrière le Capitole sont réservées à l'évacuation. Des postes de secours sont disséminés autour de la place. On attend 39° demain en fin d'après midi sur Toulouse en plein soleil. Pensez à vous munir d'eau.

les accès à la place du capitole pour le concert de la Fête de la Musique - @mairiedeToulouse

