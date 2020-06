La fête de la musique se réinvente en 2020 en Alsace

Ce dimanche 21 juin, pas de grand concert pour la fête de la musique. En Alsace, comme ailleurs, il faut faire avec les mesures de distanciation physique. L'occasion peut-être de renouer avec les origines de la fête de la musique et son côté amateur ! Ainsi à Strasbourg, la fête de la musique se déroulera sur les balcons, comme pendant le confinement. Des artistes viendront à la rencontre des habitants à bord de vélos cargo pour des karaokés et autres animations musicales.

Une scène sur un bateau à Strasbourg

Un bateau promenade de Batorama sera aussi spécialement aménagé pour se transformer en scène itinérante avec des concerts le long du quai des Pêcheurs, du quai des Bateliers et du quai Saint-Nicolas, de 16 heures à minuit. Six artistes et groupes locaux pourront ainsi se produire sur l'Ill.

Des déambulations musicales à Colmar

A Colmar, pas non plus de concerts statiques mais des déambulations musicales ce dimanche 21 juin. Dès 15 heures, Jean-Michel Neff proposera de la variété française et internationale place des Dominicains, au Koïfhus, place de la Cathédrale et place du Marché aux Fruits. Du folk aussi et du rock avec Little T place Jeanne d’Arc, place de la Cathédrale, au Koïfhus et place du Marché aux Fruits. A partir de 17h30, place à du hip-hop avec DJ T.Killa sur le toit de la Salle Europe, vous pourrez l'applaudir depuis vos balcons jusqu'à 19 heures. Et à partir de 19 heures, la navette cabriolet de la route des vins fera trois stops en ville, avec Thomas Erdmann, saxophoniste ténor et Simon Conter à la trompette.

A Mulhouse, la ville n'organise aucun événement, mais soutient toutes les initiatives privées qui respectent le protocole sanitaire en vigueur, en les annonçant. Même chose à Haguenau.

L'alsacien Claudio Capéo donnera un concert en live sur France Bleu, avec d'autres artistes, comme Bénabar,mais également les découvertes Noé Preszow et Saam. Ils vont se succéder sur la scène du We Are_ à Paris. Rendez-vous dès 19 heures.