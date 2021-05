La Fête de la musique "se tiendra bien le 21 juin" annonce le gouvernement, sans obligation de pass sanitaire

Alors que les restrictions sanitaires vont peu à peu s'assouplir en France à compter du 19 mai, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé que la Fête de la musique "se tiendra bien le 21 juin". Invitée de France Inter ce mercredi, elle a précisé que le pass sanitaire ne sera pas demandé car "c'est logistiquement impossible". La ministre indique que "la question s'était posée éventuellement de reculer la Fête de la musique" mais la date traditionnelle du 21 juin est maintenue.

"On est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour déployer des mesures de sécurité, mais il ne sera pas utile de présenter un pass sanitaire", a-t-elle précisé. Après le rejet du projet de loi à l'Assemblée nationale, en raison du vote contre de l'opposition et du MoDem, les députés ont finalement adopté dans la nuit de mardi à mercredi le texte organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui contient la mise en place d'un "pass sanitaire".

Précisions sur le déploiement du pass sanitaire

Roselyne Bachelot a indiqué que ce sésame exigé à l'entrée dans les festivals se présentera comme un QR code et pourra également être présenté sur papier. Pourtant, deux semaines plus tôt, la ministre de la Culture disait avoir "beaucoup de mal" avec le fait de "conditionner l'entrée dans un lieu de culture à un passeport sanitaire". Aujourd'hui, elle défend le principe de ces pass pour le public debout dans les festivals. "Je n'ai pas changé d'avis parce qu'à ce moment-là, le pass sanitaire était un pass vaccinal" qui revenait à une "obligation du vaccin pour fréquenter un lieu culturel", s'est justifiée la ministre, insistant sur la liberté pour chacun de se faire vacciner.

Selon Roselyne Bachelot, il faut voir le pass sanitaire "comme une procédure qui nous permet de raccourcir la progressivité de l'ouverture complète et d'élargir les jauges en particulier pour les spectacles debout". Ce document peut s'appuyer sur la vaccination, les tests, "mais aussi le fait que vous avez bien une immunité acquise si vous avez eu la maladie covidaire", poursuit la membre du gouvernement. Elle précise qu'elle a elle-même fait un test qui certifie qu'elle est bien immunisée, après avoir contracté la maladie et avoir été hospitalisée.

Des garanties sur la sécurité de la vie privée

"Le pass sanitaire sera vérifié par des appareils qui permettent de lire les QR codes", le même appareil qui permet de vérifier la billetterie, précise la ministre. "Seuls seront visibles le fait que vous avez un passeport sanitaire, valide ou non valide, et le nom et le prénom de la personne. Il n'y aura aucun autre élément" assure-t-elle. Un travail est en train d'être réalisé afin d'établir une "connexion du QR code du passeport sanitaire avec la billetterie, ce qui permettra de simplifier au maximum les dispositions". Roselyne Bachelot a également confirmé que les personnels, les bénévoles, les gestionnaires des festivals ne seront pas concernés par cette obligation du pass sanitaire car "c'est illégal".

Enfin, la ministre de la Culture a indiqué que la Nuit des musées est maintenue le 3 juillet qu'il ne faudra pas de pass sanitaire pour y participer.