La fête de la Musique sous haute sécurité en Meurthe-et-Moselle

Cette année encore, la fête de la Musique se conjugue avec l'Etat d'urgence et ses mesures de sécurité. La préfecture de Meurthe-et-Moselle compte mobiliser 300 policiers et gendarmes dans le département.

300 policiers et gendarmes seront mobilisés en Meurthe-et-Moselle dès demain, mercredi 21 juin pour la 36ème édition de la fête de la Musique. C'est ce qu'a annoncé le préfet Philippe Mahé, qui était l'invité ce mardi sur France Bleu Lorraine. La moitié de ces effectifs seront déployés en centre ville de Nancy "parce que c'est là que le public sera le plus nombreux"' :

Avec le maire de Nancy, nous avons pris un certain nombre de dispositions, visant à interdire la circulation et le stationnement dans le centre ville" - Philippe Mahé, préfet de Meurthe-et-Moselle.

S'agissant du cadre juridique de l'Etat d'urgence, le parquet autorisera la police nationale à procéder, en centre ville, à des ouvertures de coffres, des contrôles d'identité et des fouilles de sacs.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Philippe Mahé, a également annoncé des fouilles de sacs et des contrôles d'identité à Nancy, pour la fête de la Musique. © Maxppp - Est Républicain

Un périmètre de sécurité à Nancy interdit à la circulation

La circulation s'annonce donc très compliquée pour les riverains et tous ceux qui comptaient passer leur fête de la Musique à Nancy. Dès ce mardi soir, à 23h59 la municipalité de Nancy fait savoir que le parking Vaudémont sera fermé pour les entrées. "Les véhicules qui y seront stationnés pourront sortir jusqu'au mercredi 21 juin à 8h, heure de la fermeture temporaire du parking avec blocage automatique des barrières. Les abonnés seront prévenus".

Les voitures qui y seront encore stationnées seront "enlevées"; tout comme dans les autres zones interdites. Parmi elles : la place d'Alliance, la Place Carnot et le Cours Léopold ainsi que dans les rues Saint-Michel, Héré et Pierre Fourier, autour de la basilique Saint-Epvre et devant la Porte de la Craffe.

A Nancy, la fête de la Musique commencera ce mercredi soir à 19h, et se terminera jeudi, à 1h du matin.