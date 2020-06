La fête de la musique version déconfinement pour le 21 juin au soir : les cafés-restaurants s'interrogent

Patrice Mounier bien sûr entend que les cafetiers et restaurateurs proposent des événements le 21 juin au soir dans le stricte respect du règlement sanitaire actuel sur les rassemblements et les distanciations sociales . Néanmoins le président de l'Umih 84 qui souhaite qu'un arrêté préfectoral soit promulgué écrit : " Vous savez que _ce jour , marqué dans notre calendrier, est un jour spécial_. C’est un jour de fête et comme l’a dit le Président il est temps de sortir de se rencontrer et de faire la fête. L’autorité de l’état que vous détenez dans notre département doit donner la possibilité à tous les vauclusiens de fêter ce jour tout en respectant les mesures sanitaires actuelles, avec un arrêté préfectoral en bonne et due forme.

Nos professionnels de l’Hôtellerie-restauration ont joué le jeu depuis la réouverture , ce n’est pas facile pour eux mais ils tiennent bons et pour cette Fête de la Musique ils seront capables d’assurer les mesures sanitaires et les gestes barrières. Avec cet arrêté les Maires du Département pourront prendre un arrêté municipal encadrant à leur façon cette fête de la Musique ".

Pas de grandes scènes dans l'espace public précise la préfecture mais des musiciens peuvent se produire dans lieux habilités à recevoir du public

La préfecture de Vaucluse nous fait savoir que "compte-tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de COVID19, le format traditionnel de la fête de la musique est adapté. Ainsi, la tenue de grandes scènes dans l'espace public ne pourra être envisagée.

Cependant, les établissements recevant du public (ERP), dont les bars et restaurants, sont autorisés à recevoir du public, et c'est dans ce cadre que des groupes de musiciens pourront être amenés à se produire.



Les services de la préfecture travaillent de concert avec l'ensemble des communes et les organisateurs pour sécuriser la tenue de ces manifestations tant au regard de l'ordre public que des précautions sanitaires, afin de concilier l'impératif de préservation de la santé publique et la tenue des festivités du 21 juin auxquelles l'ensemble des citoyens sont très attachés."

A Cavaillon les cafés et restaurants ont pour beaucoup déclaré forfait face aux contraintes imposés pour une telle fête

A cavaillon la municipalité n'a pas donné d'interdiction et comme les années précédente autorisé un débordement des terrasses pour la fête de la musique mais dans le stricte respect des consignes sanitaires. Du coup beaucoup de cafetiers ou restaurateurs même s'ils seront ouverts passeront la main. Ainsi Vic , le patron de "Ô Bistrot de Halles " explique :" Personne au comptoir, pas de comptoir dehors, j'ai même entendu dire _qu'on ne pourra pas danser_. C'est un peu compliqué tout ça et puis on aurait pas pu faire la police toute la soirée , l'alcool aidant. On a préféré faire l'impasse."

Au "Bouchon lyonnais" cours Gambetta même perspective nous dit Romain : "On sait pas comment on va travailler, on ne sait pas si les touristes sont là, du coup on a annulé". Au restaurant "Au petit plat" Christine s'interroge : "Déjà on sait pas si elle est vraiment maintenue. Normalement on se met à plusieurs de ce côté de la rue avec un orchestre au milieu". En revanche, Agnès, la patronne du restaurant "le Bio's" qui a ouvert il y a plus d'un an , remettra elle le couvert et la musique : " On la refait cette année, _la mairie nous a octroyé une extension de terrasse_, donc on sera à l'aise, on a la place et même à l'intérieur c'est grand pour garder ses distances. On fait venir que des musiciens amateurs dans l'esprit de la fête de la musique."