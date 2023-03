La fête de la Violette de Tourettes-sur-Loup florissante tout ce weekend malgré l'inflation

La fête de la violette sera belle ce weekend, jure le maire de la commune de Tourettes-sur-Loup Frédéric Poma. Un élu qui s'est démené pour que l'événement se tienne malgré l'explosion des coûts : "avec l'inflation, le prix des fleurs a explosé, notre budget est passé de 60.000 euros au départ à 75.000 euros. Il a fallu que je prenne mon baluchon de maire et que j'aille chercher de l'argent à droite et à gauche".

ⓘ Publicité

9000 visiteurs attendus

Au final, le résultat sera à la hauteur jure le maire : "tout le weekend le village médiéval sera fleuri et décoré par les commerçants et les associations. Il y aura le marché provençal sur la place de la libération. Et une très belle exposition de photos, "il était une fois Tourettes", au château mairie. Avec des clichés de la toute première fête de la violette en 1952. Et des photos de l'an dernier. On se rend compte qu'il y a toujours ce côté traditionnel, les choses n'ont pas tant changé que ça. Les enfants sont toujours sur les chars, le marché provençal est déjà présent en 1952 sur les photos."

Le clou du spectacle, ce sera dimanche après-midi, avec le corso et la bataille de fleurs à partir de 14h30, apothéose d'une "vraie fête de bénévoles, une vraie fête de village" se réjouit Frédéric Poma.