La fête de Nîmes installée pour trois semaines sur le parvis des Costières depuis ce samedi

C'est une bouffé d'air frais pour les forains qui n'ont pas beaucoup travaillé ces derniers mois. En mars dernier, ils avaient été obligés de tout remballer lorsque le confinement a été décrété. Alors que le Gard a été classé mardi en zone d'alerte de circulation du coronavirus, la foire de Nîmes semble avoir évité de peu d’être annulée. Un soulagement pour Sandrine, gérante d'un manège d'auto-tamponneuses : "Bien sûr qu'on est contents, on a pratiquement pas travaillé ces derniers mois, alors que tous les magasins sont ouverts, qu'il y a du monde dans les centres commerciaux, les marchés ... "

Dans l'allée, Manon s’apprête à emmener sa fille et ses nièces à la "pêche aux canards". Même si elle s'étonne que la foire soit maintenue, elle a décidé d'en profiter malgré tout :

On ne va pas s’arrêter de vivre et on a de la chance, il n'y a pas trop de monde. On essaie de ne pas trop s'approcher les uns des autres, mais après on ne va pas rester cloîtrés à la maison." Manon, en visite à la foire

Le défi du nettoyage des surfaces

Il n'y a pas foule à l'ouverture ce samedi en début d'après midi, mais la fête va s'installer pour trois semaines jusqu'au 18 octobre prochain et les forains devront s'assurer que les consignes sanitaires sont scrupuleusement respectées. Le port du masque est obligatoire sur toute la foire même dans les manèges, exceptés pour les enfants de moins de onze ans, qui sont très nombreux dans les allées. Chaque manège impose le lavage de mains au gel hydroalcoolique avant l'entrée.

Sur les manèges, les surfaces sont nettoyées "après quelques tours" selon Sandrine, qui rappelle : " Quand je vais dans les magasins, il n'y a personne qui nettoie le chariot derrière moi. Ce n'est pas plus dangereux que d'aller dans les centres commerciaux "

Dans le château hanté, "si un groupe de dix personnes se présente, nous les ferons entrer par trois", explique William, le responsable. Le nettoyage est plus régulier et il fait "plus de sécurité" pour s'assurer que "les gens ne font pas n'importe quoi ".

" C'est notre travail "

L'enjeu est réel pour les professionnels : "C'est notre travail ", plaident-ils à l'unanimité.

J'ai travaillé dix semaines depuis le mois de mars et on travaille 48 semaines dans l'année. Ce sont de grosses pertes d'argent. Aujourd'hui nous sommes là, demain ils peuvent fermer la fête. - William, forain.

Coté public, tant que les gestes barrières sont appliqués, les parents sont relativement confiants :

"Pour l'instant je n'ai vu que des gens avec leur masque, et cela permet quand même aux enfants d'en profiter un petit peu... Audrey, en visite à la foire

Le port du masque est obligatoire sur les manèges © Radio France - Natacha Kadur

Aux autos-tamponneuses, les volants doivent être régulièrement désinfectés. © Radio France - Natacha Kadur

Kaïna a moins de 11 ans et n'est pas obligée de porter le masque © Radio France - Natacha Kadur

La foire est ouverte les mercredis de 14h à 22h, les vendredis et les week-ends de 14h à 23h jusqu'au 18 octobre.